Cortes nocturnos desde este domingo por el asfaltado del carril BUS-VAO entre Camas y Castilleja de Guzmán (Sevilla)

Archivo - Imagen de archivo de los trabajos de la plataforma reservada BUS-VAO del Aljarafe Norte hasta la estación de autobuses de Plaza de Armas. A 26 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Gogo Lobato - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha notificado que desde este domingo hasta el miércoles 13 de mayo se producirán cortes nocturnos en la carretera entre Camas (Sevilla) y Castilleja de la Cuesta (A-8077) por tareas de asfaltado por las obras de implantación del carril reservado para autobuses y para vehículos de alta ocupación (BUS-VAO) en el Aljarafe Norte.

Según ha detallado la Consejería en una nota de prensa, El corte será parcial, en horario de 23,00 a 6,00 horas, permitiendo la circulación de los vehículos por la ampliación del nuevo carril ya ejecutado. De esta manera, se alternará el paso de cada sentido de circulación por personal ubicado en cada uno de los extremos.

Los trabajos de asfaltado se llevarán a cabo en el tramo de la carretera situada en la calle Buen Aire desde la escuela taurina, en el municipio de Camas, hasta la nueva glorieta a la altura de Caño Ronco.

La plataforma reservada del Aljarafe Norte tiene una longitud de 6,6 kilómetros y cuenta con cofinanciación de fondos europeos del programa Next Generation. En la mayoría del recorrido, dispone de un carril central reversible regulado por semáforos dentro de una plataforma de tres carriles.

La mayor parte del trazado transcurre por el Aljarafe y una parte de la Cartuja, con la remodelación de la calle Juan Antonio de Vizarrón y la adaptación del paso inferior de la avenida de Carlos III, que ahora dispone de 5 metros de gálibo y un ancho adaptado al paso de los autobuses, además de acera y carril bici, para que puedan acceder o venir desde el puente de la Señorita.

Tras sortear la ronda de circunvalación SE-30 con un nuevo paso inferior, llega al Aljarafe, donde el recorrido rodea el casco urbano hasta una zona comercial próxima, donde se amplía la calzada a cuatro carriles, dos de ellos BUS-VAO.

El ramal de entrada a Camas desde la A-49 se salva con el citado viaducto para que el carril reservado se integre seguidamente en el viario urbano. Ya en la glorieta de acceso a la carretera A-8077, el trazado vuelve a su concepción de tres carriles, uno reservado como BUS-VAO, hasta llegar a Castilleja de Guzmán, donde también dispondrá de carril bici.