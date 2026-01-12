El CSUR de Enfermedad Vascular Hepática del Virgen del Rocío de Sevilla atiende a 55 pacientes en su primer año

CSUR de Enfermedad Vascular Hepática del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR), perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha atendido a 55 pacientes desde que fue designado en noviembre de 2024 como Centro, Servicio y Unidad de Referencia (CSUR), dentro del Sistema Nacional de Salud, para su Unidad de Enfermedad Vascular Hepática Compleja del Adulto.

Según ha informado la Junta, el hospital cuenta con otros cinco CSUR designados por el Ministerio este mes de diciembre, que sitúa al centro sevillano, con 30 unidades de referencia, como el tercer hospital público de España.

Desde entonces, se han realizado 55 TIPSS (Transjugular Intrahepatic Porto-systemic Shunt, Derivación Portosistémica Intrahepática Transyugular o DPIT, en castellano) a 20 pacientes del propio hospital, a 25 procedentes de otros centros de la provincia, a seis casos derivados de otras provincias de nuestra Comunidad Autónoma y a cuatro pacientes procedentes de fuera de Andalucía.

Las enfermedades vasculares hepáticas (EVH) en el adulto agrupan a un conjunto de entidades infrecuentes que se caracterizan por la complejidad en su diagnóstico (que requiere procedimientos relativamente complejos y específicos), la dificultad de su tratamiento (que, en ocasiones, requiere técnicas altamente sofisticadas) y la necesidad de un abordaje multidisciplinar para su manejo, incluyendo hepatólogos, radiólogos diagnósticos e intervencionistas, cirujanos hepáticos, intensivistas, anestesistas, cardiólogos expertos en cardiopatías congénitas y patólogos, entre otros.

La Junta ha indciado que las EVH condicionan un gran consumo de recursos debido a su dificultad diagnóstica y a las técnicas que se requieren para su seguimiento y tratamiento, dentro de las que destacan la realización de TIPSS, asociando procedimientos intervencionistas complejos de reconstrucción portal.

En 24 de los 55 TIPSS realizados, casi la mitad, existía una trombosis, o bien necesidad de realizar una recanalización de la vena porta o de las venas suprahepáticas, procedimientos todos ellos que requieren una extensa formación y experiencia.

La Unidad de Enfermedad Vascular Hepática Compleja del Adulto del HUVR está compuesta por 35 profesionales, procedentes de hasta nueve disciplinas distintas, coordinados por el Doctor Álvaro Giráldez (hepatológo) y por Concepción Meana, responsable de cuidados de enfermería y gestora de casos de este CSUR.

Los objetivos de los CSUR son mejorar la equidad en el acceso a los servicios de alto nivel de especialización de todos los ciudadanos cuando lo precisen, concentrar la experiencia de alto nivel de especialización, garantizando una atención sanitaria de calidad, segura y eficiente, y mejorar la atención de las patologías y procedimientos de baja prevalencia.

Asimismo, la Junta ha indicado que existe una importante necesidad de generación de conocimiento para determinar la historia natural, el pronóstico y el tratamiento de muchas de estas enfermedades minoritarias.

La Derivación Portosistémica Intrahepática Transyugular o DPIT es un procedimiento, guiado por imágenes radiológicas en tiempo real, que pretende crear una conexión entre la vena de entrada (porta) y la vena de salida (hepática), con el propósito de que la sangre atraviese sin dificultad el obstáculo que supone un hígado generalmente anormal.

Habitualmente, los pacientes que necesitan una DPIT sufren de hipertensión portal: este incremento en la presión en la vena porta provoca que la sangre circule de forma anómala hacia el estómago y la región inferior del esófago provocando vasos agrandados, con riesgo de hemorragia.

La hipertensión portal en los adultos se desarrolla a menudo como resultado de problemas crónicos del hígado, que terminan produciendo una cirrosis (cicatrización, como secuela de un daño inveterado). Las EVH son una excepción a esta situación, porque en ellas se pueden producir complicaciones de la hipertensión portal, no como consecuencia de un daño arquitectural del hígado, sino por alteraciones morfológicas en los vasos sanguíneos que participan de la vascularización hepática.