'Cuéntame un Museo' acerca a jóvenes andaluces las colecciones artísticas y patrimoniales de una manera divulgativa

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, Carolina España en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este miércoles de la nueva colección de cuentos infantiles vinculados a los museos y conjuntos culturales de la región impulsada por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, un innovador proyecto, que, bajo el título 'Cuéntame un Museo', aspira a "acercar a los más jóvenes las colecciones artísticas y patrimoniales de una manera divulgativa, al tiempo que se promueve la creatividad de autores e ilustradores andaluces".

Según ha informado la Junta en una nota, este proyecto editorial, que se inicia con 17 cuentos del total de 16 museos y siete conjuntos culturales de todas las provincias andaluzas, cuenta con la colaboración de diversos creadores andaluces que han redactado e ilustrado estas publicaciones, con las que se persigue la "transmisión de valores y conocimientos sobre el patrimonio artístico, arqueológico e inmaterial andaluz, entre el público infantil y juvenil".

En este sentido, la colección 'Cuéntame un museo' aspira, además, a convertirse en un recurso útil para el desarrollo del programa educativo de los museos, sirviendo de material de apoyo para programar tanto actividades educativas y lúdicas como visitas guiadas infantiles, talleres y cuentacuentos. También es un recurso "idóneo" como fondo de biblioteca pública, y como material de análisis para estudiantes de Magisterio.

De este modo, hasta la fecha se ha editado cuentos de las colecciones del Museo de Almería, con el título de 'Atrévete a viajar a la Prehistoria', a cargo de María del Pilar López Gómez y Nanna Garzón; el Museo de Cádiz con 'Los duendes del Museo', de Carmen Gil Martínez y Julia Borrero Contreras 'Milvilla'; el Museo Arqueológico de Córdoba, con el relato 'Noches mágicas en el Museo: la Leyenda de Pegaso', a cargo de José Morales García y Miguel Calero Hernández; el Museo de Bellas Artes de Córdoba, con 'Marina, la niña que olvidó los colores', de Pepa Muñoz, Marta Moreno y Pedro Peinado.

Asimismo, en el Museo de Bellas Artes de Granada, se ha editado 'El cuadro: un cuento en el Museo de Bellas Artes de Granada', firmado por Diego Magdaleno y Virginia Ogalla; en el Museo Casa de los Tiros de Granada, con 'La espada y el corazón', de Alejandro Pedregosa y María Loreto Troyano Moreno, y en el Museo Arqueológico de Granada, con 'El auténtico cuento de Doña Elvira', de Mª Ángeles Ginés Burgueño, Mª Magdalena Ramos y Jazmín Muñoz García.

También se han publicado los cuentos del Museo de Huelva, 'La voz de Tarteso', de Teresa Suárez y Sara Gómez; el Museo Íbero, con 'La diosa de la puerta del sol', de Alfonso Ramírez Contreras y Ana Rodríguez Fernández; el Museo Arqueológico de Úbeda, con 'La primera excavación', escrito e ilustrado por Nono Granero; el Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir, con la obra 'La leyenda de la Tía Tragantía', también a cargo de Nono Granero, y el Museo de Jaén, con 'Una noche mágica', por Patricia García Rojo y Xan López.

Por otro lado, el Museo de Málaga ha publicado el cuento 'La Dama que perdió la cabeza', firmado por María Morente del Monte y Luis Ruiz Padrón; el Conjunto Arqueológico de Carmona ha editado 'La leona de Carmo', de Salvador Santos, Iván Cano y Francisco Asencio; el Museo Arqueológico de Sevilla ha publicado 'El viaje de Ayin', de María Montilla y Concha Jiménez; el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla ha encargado la obra 'Cachivaches', de Diego Magadaleno y Virginia Ogalla, y el Museo de Bellas Artes de Sevilla ha hecho lo propio con 'En la plaza del Museo', de Nanen García Contreras.