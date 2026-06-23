Cultura abre la convocatoria de ayudas para asistir a ferias de arte contemporáneo fuera de Andalucía

Imagen de archivo de la consejera en funciones de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha abierto la convocatoria para la promoción de proyectos de artes plásticas y visuales dentro y fuera de Andalucía. Como figura en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA nº 119 de 23 de junio de 2026) la iniciativa tiene como objetivo fomentar la participación de profesionales y empresas privadas del sector de las artes visuales en ferias de arte contemporáneo celebradas fuera de Andalucía, tanto en el ámbito nacional como internacional. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 14 de julio.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, esta línea de incentivos tiene como finalidad reforzar la promoción del arte contemporáneo andaluz y fortalecer el tejido económico de las galerías mediante la presencia en ferias entendidas como espacios de encuentro entre agentes del sector. Está dirigida tanto a galerías de arte como a agentes cuya actividad esté vinculada a la difusión y comercialización del arte contemporáneo, que desarrollen su labor desde Andalucía.

Asimismo, cada proyecto deberá circunscribirse a la participación en una única feria, que deberá celebrarse en el mismo año de la convocatoria, salvo las excepciones previstas en las bases reguladoras de dicha convocatoria. El periodo de ejecución de la actividad subvencionada comprenderá los diez meses anteriores al inicio de la feria y los dos meses posteriores a su finalización, con el objetivo de abarcar tanto las fases de preparación como las de desarrollo y cierre de la participación. El porcentaje máximo de la subvención será del 60% del presupuesto aceptado y la cuantía más alta de la subvención será de 25.000 euros.

No obstante, las subvenciones serán compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualquier administración o entidad pública o privada, siempre que el conjunto de financiación no supere el coste de la actividad subvencionada.

Por último, podrán solicitar las ayudas las personas físicas o jurídicas privadas cuya actividad principal esté directamente vinculada al sector de las artes visuales, y más concretamente a la promoción y difusión del arte contemporáneo siempre que dispongan de domicilio fiscal o establecimiento permanente en Andalucía.