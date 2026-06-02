Declarada la emergencia cinegética del jabalí para prevenir la entrada de la peste porcina africana en Andalucía

Declarada la emergencia cinegética del jabalí para prevenir la entrada de la peste porcina africana y reducir daños ambientales. - SEVILLA

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad y la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera han publicado este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la resolución por la que se declara la emergencia cinegética temporal en los terrenos cinegéticos y no cinegéticos de Andalucía por daños, riesgos sanitarios, ambientales y de seguridad vial causados por el jabalí y el cerdo asilvestrado.

La medida responde al crecimiento sostenido de las poblaciones de ambas especies en la comunidad autónoma y al nuevo escenario epidemiológico derivado de la aparición de focos de peste porcina africana (PPA) en España, considerada una de las principales amenazas sanitarias para el sector porcino europeo.

A fecha de 28 de mayo de 2026, desde la declaración de esta enfermedad el pasado 28 de noviembre se han confirmado un total de 325 casos/jabalíes positivos por PPA, dentro de los 52 focos detectados en los 13 municipios afectados de Cataluña, según recuerda la Junta en una nota.

La Junta de Andalucía viene adoptando desde 2014 medidas excepcionales orientadas al control de estas poblaciones por los importantes daños que ocasionan sobre los ecosistemas, la agricultura, la ganadería, la seguridad vial y la salud pública. La resolución aprobada para la temporada 2026-2027 refuerza estas actuaciones con el objetivo prioritario de disminuir la probabilidad de entrada y difusión de la peste porcina africana en Andalucía, así como limitar otras enfermedades que afectan a la fauna silvestre y al ganado.

Tanto el jabalí como el cerdo asilvestrado, dada su elevada densidad, capacidad de desplazamiento y comportamiento oportunista, generan importantes impactos sobre los ecosistemas y las explotaciones agroganaderas. Además, actúan como reservorios y transmisores de enfermedades animales de especial relevancia sanitaria. Todas las actuaciones contempladas en la resolución están encaminadas a controlar las poblaciones de jabalí y avanzar en la erradicación de los cerdos asilvestrados presentes en el medio natural andaluz.

Con ello se pretende reducir daños en la agricultura y la ganadería, minimizar los riesgos ambientales y disminuir los accidentes de tráfico asociados a la presencia de fauna silvestre. La resolución también suspende, con carácter general, las repoblaciones de jabalíes en terrenos cinegéticos andaluces, una medida preventiva orientada a evitar incrementos artificiales de las poblaciones y reducir los riesgos sanitarios asociados. Las medidas de control podrán desarrollarse mediante capturas en vivo y mediante el uso de armas, pudiendo realizarse a través de las distintas modalidades recogidas en la resolución tanto en terrenos cinegéticos como en terrenos no cinegéticos.

Entre las principales medidas previstas figura la posibilidad de realizar durante toda la temporada modalidades de aguardo y aguardo nocturno y los recechos entre el 1 de agosto de 2026 y el 1 de marzo de 2027. Se permite la instalación de capturaderos de jabalí mediante el procedimiento de comunicación previa posibilitando que una única comunicación abarque toda la temporada. Los ejemplares capturados deberán ser sacrificados.

La resolución permite igualmente en los cotos de caza el aporte puntual de pequeñas cantidades de alimento vegetal para mejorar la eficacia de los aguardos, manteniéndose la prohibición del uso de alimentos cárnicos y de sistemas dispensadores de alimentación. Para facilitar la identificación de los ejemplares, mejorar la eficacia de los controles y reforzar la seguridad de las personas cazadoras, exclusivamente en los terrenos cinegéticos se permite el uso de visores nocturnos y térmicos debiendo de portar el cazador autorización expresa del titular del coto.

Además, se posibilita repetir dentro del periodo hábil una batida de gestión para el jabalí y/o cerdo asilvestrado en manchas en las que ya se haya celebrado con anterioridad una montería, gancho o batida, por el procedimiento de comunicación previa. Asimismo, se priorizará el control de hembras adultas y subadultas por su importancia en la dinámica de crecimiento de las poblaciones.

Con estas medidas, la Junta de Andalucía refuerza la colaboración con el sector cinegético, agrícola y ganadero para hacer frente a una problemática que afecta al medio natural, a las explotaciones agroganaderas, a la sanidad animal y a la propia seguridad de las personas, contribuyendo al mantenimiento del equilibrio ecológico y a la protección de uno de los sectores productivos más importantes de la comunidad autónoma.