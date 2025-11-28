El director asistencial del 061 en Andalucía, distinguido con la Cruz al Mérito de la Policía Local de Sevilla

Entrega de la la Cruz al Mérito de la Policía Local de Sevilla al director asistencial del Centro de Emergencias Sanitarias 061 en Andalucía, José María Villadiego. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha entregado esta semana la Cruz al Mérito de la Policía Local al director asistencial del Centro de Emergencias Sanitarias 061 en Andalucía, José María Villadiego.

Según una nota remitida por la Junta, ha recibido la distinción en el auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), dentro del acto de imposición de condecoraciones al personal de la Policía Local, presidido por el alcalde, José Luis Sanz.

Villadiego es doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y máster de urgencias y emergencias e investigación clínica por la Universidad de Sevilla, además de ser experto en dirección médica y gestión de servicios de salud. Su trayectoria profesional ha estado vinculada al ámbito de los cuidados críticos y las urgencias desde hace más de 22 años, incorporándose como médico en la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en el año 2000.

Asimismo, cuenta con la acreditación en grado de excelente en medicina de urgencias y emergencias por la Agencia de Calidad Sanitaria de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Su formación ha estado íntimamente ligada al ámbito de la asistencia extrahospitalaria, compaginando sus funciones asistenciales con la investigación y docencia, como coordinador de la Unidad de Investigación del 061, completando en 2021 su formación como experto en dirección médica y en gestión de servicios de salud.

José María Villadiego ha manifestado su gratitud a esta institución por este reconocimiento. "Es una distinción para todos y cada uno de los profesionales sanitarios de este Centro de Emergencias Sanitarias 061 en Sevilla", ha afirmado.