La Duda Metódica, el programa sobre creación contemporánea, celebra su último encuentro en Sevilla

Imagen de uno de los encuentros de la tercera edición de 'La Duda Metódica'- JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Duda Metódica, el programa de conversaciones en torno a la creación contemporánea impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte y coordinado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, pondrá fin a su ciclo de sesiones en Sevilla este martes 23 de junio.

Bajo el título 'Dos cuerpos, un caos y un destino que lo ordena todo', la última cita del conversatorio tendrá lugar a las 21,00 horas en el Espacio Santalucía. En ella, la escritora y creadora Isabel Vázquez se reunirá con el actor, dramaturgo, bailarín y coreógrafo Alberto Velasco, con el objetivo de intercambiar ideas "sobre las conexiones entre el cuerpo, la identidad, la creación y la experiencia vital", según ha destacado la Junta en un comunicado.

Ambos intérpretes, según ha añadido, mantienen una "estrecha relación artística" y colaboran en proyectos como 'La Zabra de la buena salvaje', una obra de teatro dirigida por Velasco que ha significado el regreso de Vázquez a los escenarios. Una representación cuyas escenas combinan "vulnerabilidad, humor y libertad creativa".

Isabel Vázquez es directora, coreógrafa e intérprete sevillana, con una sólida trayectoria en la danza y el teatro formada en el Centro Andaluz de Danza y en The Place-London Contemporary Dance School. Actualmente inmersa tanto en la producción de Velasco como en la de 'Lo que tus ojos ven', ha trabajado en destacadas compañías nacionales y destaca por su carrera en creación escénica.

Por su parte, el actor, bailarín, director y creador escénico Alberto Velasco se ha convertido en "una figura referente de la escena contemporánea española". Sus obras han pisado escenarios nacionales e internacionales, destacando 'La jácara de los cuerpos imposibles' en la edición de 2025 del Festival de Almagro y 'Mover montañas', Premio del Jurado al Espectáculo Más Innovador del TAC 2024. Compagina su labor creativa con la dirección y asesoría escénica para destacados artistas y compañías, además de desarrollar una trayectoria en cine y televisión.

PRÓXIMOS ENCUENTROS EN JAÉN

El ciclo continuará el próximo viernes 26 de junio, a las 12,00 horas, con el encuentro 'Perdidas/Encontrarse en la traducción'. La sesión será desarrollada en el marco del Festival Vildanza de Vilches (Jaén) y de nuevo dirigida por Isabel Vázquez, esta vez acompañada de la dramaturga, directora y compositora Ruth Rubio.

La última de las sesiones previstas en la edición de primavera se celebrará el mismo día, a las 19,00 horas, en el marco del Festival Tierra de Sones de Torres (Jaén). Presentará el diálogo 'Las calientes noches del barrio. Lo vivido y lo contado de los años 80', una reflexión sobre la memoria cultural y social de una década decisiva para la cultura española española.

El músico y escritor Víctor Coyote, de la mano del periodista, investigador y gestor cultural Fran G. Matute, revisará relatos, experiencias e imaginarios que marcaron los años ochenta y su influencia en las generaciones posteriores.

Los tres nuevos conversatorios clausurarán la tercera edición de La Duda Metódica, un ciclo que ha conseguido reunir a una treintena de creadores y creadoras que han reflexionado y compartido experiencias sobre las artes en vivo.