Actualizado 22/06/2026 13:56

La Duda Metódica, el programa sobre creación contemporánea, celebra su último encuentro en Sevilla

Imagen de uno de los encuentros de la tercera edición de 'La Duda Metódica'
Imagen de uno de los encuentros de la tercera edición de 'La Duda Metódica'- JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Duda Metódica, el programa de conversaciones en torno a la creación contemporánea impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte y coordinado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, pondrá fin a su ciclo de sesiones en Sevilla este martes 23 de junio.

Bajo el título 'Dos cuerpos, un caos y un destino que lo ordena todo', la última cita del conversatorio tendrá lugar a las 21,00 horas en el Espacio Santalucía. En ella, la escritora y creadora Isabel Vázquez se reunirá con el actor, dramaturgo, bailarín y coreógrafo Alberto Velasco, con el objetivo de intercambiar ideas "sobre las conexiones entre el cuerpo, la identidad, la creación y la experiencia vital", según ha destacado la Junta en un comunicado.

Ambos intérpretes, según ha añadido, mantienen una "estrecha relación artística" y colaboran en proyectos como 'La Zabra de la buena salvaje', una obra de teatro dirigida por Velasco que ha significado el regreso de Vázquez a los escenarios. Una representación cuyas escenas combinan "vulnerabilidad, humor y libertad creativa".

Isabel Vázquez es directora, coreógrafa e intérprete sevillana, con una sólida trayectoria en la danza y el teatro formada en el Centro Andaluz de Danza y en The Place-London Contemporary Dance School. Actualmente inmersa tanto en la producción de Velasco como en la de 'Lo que tus ojos ven', ha trabajado en destacadas compañías nacionales y destaca por su carrera en creación escénica.

Por su parte, el actor, bailarín, director y creador escénico Alberto Velasco se ha convertido en "una figura referente de la escena contemporánea española". Sus obras han pisado escenarios nacionales e internacionales, destacando 'La jácara de los cuerpos imposibles' en la edición de 2025 del Festival de Almagro y 'Mover montañas', Premio del Jurado al Espectáculo Más Innovador del TAC 2024. Compagina su labor creativa con la dirección y asesoría escénica para destacados artistas y compañías, además de desarrollar una trayectoria en cine y televisión.

PRÓXIMOS ENCUENTROS EN JAÉN

El ciclo continuará el próximo viernes 26 de junio, a las 12,00 horas, con el encuentro 'Perdidas/Encontrarse en la traducción'. La sesión será desarrollada en el marco del Festival Vildanza de Vilches (Jaén) y de nuevo dirigida por Isabel Vázquez, esta vez acompañada de la dramaturga, directora y compositora Ruth Rubio.

La última de las sesiones previstas en la edición de primavera se celebrará el mismo día, a las 19,00 horas, en el marco del Festival Tierra de Sones de Torres (Jaén). Presentará el diálogo 'Las calientes noches del barrio. Lo vivido y lo contado de los años 80', una reflexión sobre la memoria cultural y social de una década decisiva para la cultura española española.

El músico y escritor Víctor Coyote, de la mano del periodista, investigador y gestor cultural Fran G. Matute, revisará relatos, experiencias e imaginarios que marcaron los años ochenta y su influencia en las generaciones posteriores.

Los tres nuevos conversatorios clausurarán la tercera edición de La Duda Metódica, un ciclo que ha conseguido reunir a una treintena de creadores y creadoras que han reflexionado y compartido experiencias sobre las artes en vivo.

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