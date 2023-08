Empleo destinará 140 millones a dar orientación y formación laboral a colectivos vulnerables

SEVILLA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Empleo va a destinar un total de 140 millones a ofrecer orientación y formación laboral a personas vulnerables, que, por ejemplo, tienen "difícil inserción laboral, desempleados de larga duración o minorías étnicas".

Así lo ha señalado en una entrevista con Europa Press la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, que ha apuntado que en esta línea de ayudas, que saldrá "a la vuelta del verano", podrán participar las corporaciones locales, las empresas de insercción, las entidades de formación y las sin ánimo de lucro.

"Se va a pagar una cantidad por la orientación que se dé y una cantidad superior en el caso de que haya una inserción laboral", ha señalado la consejera, que ha detallado que serán 3.500 euros por la orientación y 2.500 más por la inserción laboral de, al menos, cuatro meses.

"Queremos con ese importe, que es muy importante, llegue a todas esas personas que la Administración debe ayudar a tener un trabajo, porque al final el trabajo es lo que te da dignidad y ese colectivo necesita la incorporación al mercado de trabajo", ha subrayado.

AYUDAS SOBRECOSTES ENERGÉTICOS

Una línea de ayudas que ya está en marcha es la dedicada a pymes y autónomos para compensar el sobrecoste energético de gas natural y/o electricidad que sufrieron en 2022 por la subida de los precios como consecuencia de la guerra en Ucrania.

"Han tenido un diseño muy difícil y hemos estado mucho tiempo preparándolas" con el objetivo, según explica, de que "la carga burocrática recayera en la Administración.

"Se le va a pagar el sobrecoste energético desde del 1 de febrero del 2022 al 31 de diciembre en comparación con el 2021. Ese periodo es el que ha establecido la Unión Europea como un periodo pues energético difícil y por eso nos tenemos que ceñir a ese periodo", ha detallado Blanco.

Así, detalla que "no tienen que aportar ninguna documentación" y "se tardan tres minutos en solicitarla dentro de la oficina virtual de la Consejería".

"Es una medida redonda. Se solicita en menos de tres minutos, se va a pagar el 100% del coste antes de que finalice el año y no tienen que aportar documentación y además no tiene que haber justificación, porque como es un sobrecoste ya soportado no tienen que aportar justificación", ha animado.

AYUDAS AUTOMATIZADAS

Al hilo de esto, la consejera ha destacado la automatización de las ayudas en su departamento. "Cuando llegamos en el 2019 nos encontramos con una administración decimonónica, muy anticuada, con todo en papel, y tardaba en tramitarse la ayuda, algunas veces, diez años", ha descrito.

Ante esta situación y ante la necesidad de que la ayuda llegara "cuando el tejido productivo se estaba ahogando y no cuando ya se hubiera hundido", su equipo comenzo con un proceso de automatización.

"Hay un trabajo de ingeniería enorme por parte del equipo de la Consejería para propiciar que, luego, las máquinas respondan bien. Un trabajo de diseño y de tramitación muy importante; trabajamos 24 horas al día durante siete días a la semana porque la robotización lo que hace es que no para y lo que vamos es contra los registros administrativos oficiales, con lo cual los ciudadanos no nos tienen que aportar documentación y nosotros nos encargamos de recabar toda esa información por parte de la Administración", ha precisado la consejera.