Empleo facilita la contratación de 1.128 personas en Sevilla con 184 acciones formativas en su última edición

El delegado territorial de Empleo y Formación, Antonio Augustín. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Empleo y Formación' 2025 facilitará la contratación de un total de 1.128 personas en 184 acciones formativas (correspondiente a 62 proyectos) en la provincia de Sevilla. De estas, 911 corresponden a alumnado y el resto, al personal técnico de los proyectos. Dotado con un presupuesto de 21.405.255 euros, sobre un total presupuestario para Andalucía de 107 millones, los proyectos suponen el 20,9% del total.

A su vez, las cifras de Sevilla suponen un leve incremento con respecto a la edición del programa de 2024, que se ejecuta desde junio de 2025 hasta junio de 2026. En esta edición, Sevilla contó con 59 de los 199 proyectos aprobados de toda Andalucía, esto es un 29,15%, lo que permitió la contratación de 1.208 personas (de ellas 1.002 alumnos) y su dotación total fue de 26.226.198 euros, informa en una nota prensa.

Estos datos se han dado a conocer en el transcurso de un encuentro organizado por la Delegación territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, al que ha acudido un centenar de personas, entre personal técnico, personal coordinador y responsables políticos de los ayuntamientos beneficiarios del programa, además de personal del SAE y técnicos de seguimiento del Departamento de Escuelas Taller.

Durante la jornada, el delegado territorial de Empleo, Antonio Augustín, ha destacado que "el objetivo central de este programa es favorecer la inserción laboral de personas desempleadas mediante la cualificación profesional en alternancia con la práctica laboral. Los proyectos se desarrollan en ocupaciones de utilidad pública o interés general y social, permitiendo al alumnado compatibilizar el aprendizaje formal con el desempeño profesional en un puesto de trabajo real".

Igualmente, ha agradecido la implicación de los ayuntamientos beneficiarios: "Son las corporaciones locales las que concretan sus proyectos y las encargadas de ejecutarlos, al ser las más apegadas al territorio y, por tanto, las que mejor conocen sus necesidades. Unos proyectos que tienen un evidente interés público y un relevante carácter social".

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

En este contexto, Antonio Agustín ha hecho especial hincapié en el valor de la colaboración público-privada como motor de éxito de estas iniciativas. "La alianza estratégica entre la administración y el tejido empresarial es fundamental para garantizar que la formación que reciben los alumnos responda fielmente a lo que las empresas demandan hoy".

"Gracias a esta sinergia, transformamos los recursos públicos en oportunidades reales de empleo, asegurando que el esfuerzo formativo se traduzca en inserción laboral directa en el mercado privado una vez concluyen los proyectos", ha puntualizado el delegado.

MODELO ADAPTADO AL TEJIDO PRODUCTIVO

El programa 'Empleo y Formación' facilitará la contratación de 4.455 alumnos participantes en los 297 proyectos subvencionados en la actual convocatoria para toda Andalucía. Estas iniciativas cuentan con un respaldo económico global de 101,3 millones de euros, destinados en un 97% a entidades locales y en un 3% a organizaciones sin ánimo de lucro.

En la última convocatoria de 2025, se han introducido mejoras en las bases reguladoras para ganar flexibilidad y claridad en la gestión. Esta actualización normativa simplifica la interpretación del marco jurídico, el cálculo de las cuantías subvencionables y los criterios de valoración, facilitando así la labor de las entidades promotoras.

La clave, según ha detallado el delegado, ha consistido en "evaluar por completo el modelo, mejorarlo técnica y jurídicamente y adaptarlo a la realidad de las personas desempleadas y del tejido productivo regional". Una de las características de este programa es que el alumnado es contratado desde el inicio del proyecto por un periodo de un año, bajo la modalidad de contrato de formación en alternancia.

Durante este tiempo, los beneficiarios perciben el salario correspondiente según el convenio vigente, además de recibir orientación, asesoramiento y acompañamiento para la búsqueda activa de empleo e información laboral y profesional.

BALANCE DE 485 MILLONES DESDE 2021

El programa ha movilizado 485,1 millones de euros en subvenciones desde su lanzamiento en 2021, permitiendo el desarrollo de 1.237 proyectos y la formación de más de 36.300 alumnos. Estas cifras confirman que la Formación Profesional para el Empleo se ha convertido en el recurso más importante y valioso de las políticas activas de empleo.

En total, desde el año 2019, la inversión destinada a acciones formativas alcanza los 788,6 millones de euros, beneficiando a casi 252.000 alumnos y garantizando un uso eficiente de los recursos públicos andaluces.