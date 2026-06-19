Empleo invierte 400.000 euros en El Real de la Jara (Sevilla) para formar a jóvenes en rehabilitación de edificios

Jóvenes desempleados durante una formación en el Real de la Jara - CONSEJERÍA DE EMPLEO

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Sevilla, Antonio Augustín Vázquez, ha presidido este viernes en el salón de plenos del Ayuntamiento de El Real de la Jara el acto de clausura del programa de Empleo y Formación "La Jara", donde se han entregado los certificados de profesionalidad a los alumnos desempleados que han completado con éxito este periodo de cualificación e inserción laboral centrado en la rehabilitación de edificios, tras una subvención de 408.976,70 euros.

Según ha detallado la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, en una nota de prensa, a lo largo de un año completo de ejecución, el alumnado participante ha recibido formación especializada a través de un plan formativo de 850 horas lectivas estructurado en dos bloques con un alto índice de demanda en el mercado como el mantenimiento y rehabilitación de edificios y las fábricas de albañilería.

En este sentido, el delegado territorial ha destacado el impacto de estas inversiones públicas como "herramientas clave para dinamizar la economía" de los entornos rurales y combatir el desempleo. "El objetivo central de este programa es favorecer la inserción laboral de personas desempleadas mediante la cualificación profesional en alternancia con la práctica laboral", ha señalado.

Asimismo, Vázquez ha señalado que los proyectos se desarrollan en ocupaciones de utilidad pública o interés general y social, permitiendo al alumnado "compatibilizar el aprendizaje formal con el desempeño profesional en un puesto de trabajo real". Una de las características esenciales de este modelo es que los participantes son contratados desde el inicio del proyecto por un periodo de un año, bajo la modalidad de contrato de formación en alternancia, por el que perciben el salario correspondiente según el convenio vigente.

Igualmente, el delegado ha celebrado en el valor de la colaboración institucional y el arraigo local de estas políticas. "Son las corporaciones locales las que concretan sus proyectos y las encargadas de ejecutarlos, al ser las más apegadas al territorio y, por tanto, las que mejor conocen sus necesidades", ha puntualizado.

La próxima convocatoria, bajo la denominación 'Jara Avanza' estará dotada con un presupuesto asignado de 337.269,41 euros y permitirá al alumnado encargarse de la construcción, adaptación y mejora de los aseos públicos del polideportivo municipal para garantizar la accesibilidad universal.

NUEVA LÍNEA DE AYUDAS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

En el marco de este encuentro técnico, Antonio Augustín Vázquez ha dado a conocer la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de una nueva línea de subvenciones destinadas a programas de Formación Profesional para el Empleo con compromiso de contratación para los años 2026 y 2027.

Esta nueva medida cuenta con un presupuesto inicial de dos millones de euros, de los cuales 1,2 millones corresponden a la anualidad de 2026 y 800.000 euros a la de 2027, existiendo además la posibilidad de ampliarse en hasta un millón de euros adicional.

No obstante, la provincia de Sevilla concentrará la mayor dotación de esta futura convocatoria con una partida total de 600.000 euros, distribuidos en 360.000 euros para el año 2026 y 240.000 euros para el año 2027.

Las ayudas se tramitarán en régimen de concurrencia no competitiva a través de la plataforma electrónica Profeus de la Junta de Andalucía, permaneciendo el plazo de solicitud abierto desde el 12 de junio hasta el próximo 9 de octubre.