Empleo refuerza su apoyo al comercio de barrio y la artesanía en Sevilla con 4,6 millones de euros en ayudas

El delegado territorial, Antonio Augustín, visita el mercado de abastos de Los Remedios con ocasión del Día del Comercio. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Sevilla ha conmemorado el Día del Comercio de Andalucía subrayando el "papel estratégico" que desempeñan el comercio local, la artesanía y los mercados de abastos "como motores de la economía, generadores de empleo y elementos de cohesión social en la ciudad".

Con motivo de esta efeméride, el delegado territorial, Antonio Augustín, acompañado por la jefa del servicio de Comercio, Carmen Martín Ruiz, ha visitado un taller artesano y el mercado de abastos de Los Remedios, ambos beneficiarios de las ayudas promovidas por la Consejería para modernizar, digitalizar y fortalecer la competitividad del sector, informa la Junta en una nota de prensa.

Las visitas, inicialmente previstas para este jueves, se habían pospuesto debido a las condiciones meteorológicas adversas. En Sevilla, se han concedido ayudas por un total de 4.615.821 euros en las Modalidades A y B, con 191 beneficiarios: 26 artesanos, 135 comercios y 30 asociaciones comerciales.

En la Modalidad A, 113 beneficiarios (24 artesanos y 89 comercios) han recibido 2.845.708 euros; mientras que en la Modalidad B, 48 beneficiarios (dos artesanos y 46 comercios) han sido apoyados con 1.522.985 euros. En relación con las asociaciones comerciales, se han repartido 247.128 euros.

En el ámbito de la artesanía, Augustín ha visitado el taller y comercio de Antonio G. Enrile, que ha podido reformar y acondicionar su espacio de exposición y venta gracias a las ayudas. "El entorno se ha hecho más funcional, atractivo y acogedor, reflejando la identidad de la marca y optimizando la operatividad del taller", añade el comunicado.

Asimismo, el delegado se ha desplazado al Mercado de Los Remedios, un "referente del comercio de proximidad" que cuenta con 17 puestos. La Asociación de Comerciantes ha recibido ayudas para dinamizar el pequeño comercio urbano y promover la artesanía, aplicadas a la mejora del espacio común mediante servicios complementarios de limpieza.

En ambos casos, Augustín ha destacado que el comercio de proximidad reactiva y cohesiona los centros históricos y barrios, genera empleo estable, aporta identidad y mantiene viva la actividad económica y social de Sevilla. También ha subrayado la importancia del comercio de barrio, un sector cercano que da vida a los barrios, crea empleo y fortalece la economía local, animando a la ciudadanía a apostar por estas tiendas, visitarlas y consumir en ellas.

Durante sendas visitas, el delegado quiso resaltar la buena salud del comercio sevillano, un sector dinámico, con capacidad de adaptación y crecimiento, clave tanto para la economía como para la vida social de la ciudad. Un sector en crecimiento Desde 2019, el Gobierno andaluz ha destinado más de 180 millones de euros al sector comercial y artesano de Andalucía, beneficiando a más de 43.000 empresas y profesionales.

AYUDAS DE LA JUNTA EN ESTA LEGISLATURA

Solo en la presente legislatura se han concedido 1.825 ayudas, por un importe superior a 51 millones de euros. En el último año, el comercio andaluz ha continuado su expansión, con cerca de 2.000 nuevas empresas y 5.000 establecimientos, alcanzando un total de más de 133.000 empresas y aproximadamente 166.000 locales en toda la comunidad.

Este crecimiento refleja la solidez del sector, que genera un volumen de negocio superior a los 130.000 millones de euros y sigue siendo un motor clave de empleo y dinamismo económico, proporcionando trabajo a más de medio millón de personas.

Entre las acciones impulsadas por la Junta para respaldar al sector destaca el VII Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía 2023-2026, con un presupuesto de 92,8 millones de euros, del que ya se ha ejecutado prácticamente la totalidad de las iniciativas previstas.

A este plan se suman inversiones para apoyar a los ayuntamientos en la modernización y promoción del comercio local y la artesanía, al fortalecimiento del asociacionismo comercial y al impulso de la digitalización y mejora de los establecimientos de pymes comerciales y artesanas.

En este marco, Antonio Augustín ha señalado que desde la Junta de Andalucía se sigue acompañando al sector con medidas reales y eficaces, porque apoyar al comercio y a la artesanía es apostar por una economía más cercana, sostenible y comprometida con el territorio.

Estas ayudas no constituyen un fin en sí mismas, sino una palanca para modernizar, aumentar la competitividad y fortalecer la capacidad del sector para generar empleo y riqueza. Durante 2026 se pondrán en marcha nuevas medidas, incluyendo una inversión de 35 millones de euros para que pequeñas empresas y autónomos aprovechen las oportunidades de la digitalización, así como una 'tarifa plana invertida' para facilitar el relevo generacional y garantizar la continuidad de negocios cuyos titulares están próximos a la jubilación.