El Encuentro Nacional de Psiquiatría reconoce al MIR del Hospital de Valme de Sevilla por un estudio de esquizofrenia

Imagen de las tres MIR de Psiquiatría del Hospital de Valme, reconocidas en los XVII Encuentros Nacionales de Psiquiatría - CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Médicos Internos Residentes (MIR) de Psiquiatría del Hospital Universitario de Valme de Sevilla ha sido distinguido con el Accésit al Mejor Póster de Caso Clínico de Psiquiatría General en los XVII Encuentros Nacionales de Psiquiatría, celebrado recientemente en Sevilla.

Según ha informado la Consejería de Sanidad en una nota de prensa, el trabajo, titulado 'Años de psicosis no tratada: ¿esquizofrenia o depresión psicótica?', está encabezado por la residente de primer año María Pérez Alba, junto a Aurora Begines, Paula Anguita, Ana Martín Gil y David Romero Mota y aborda las dificultades diagnósticas entre esquizofrenia y depresión psicótica tras años de evolución sin tratamiento.

El póster describe el caso de un varón trasladado al servicio de Urgencias tras un episodio de agitación psicomotriz con conducta heteroagresiva en su domicilio. Según relatan los familiares, el paciente presentaba "desde hacía entre cuatro y cinco años" una evolución progresiva de sintomatología, deterioro significativo del autocuidado e impacto funcional notable.

A pesar de estos antecedentes, no siguió seguimiento activo. Ante la gravedad del cuadro, se procedió a un ingreso urgente involuntario en el servicio de Salud Mental del hospital sevillano para estudio diagnóstico y abordaje terapéutico. Durante la hospitalización se objetivó una sintomatología psicótica estructurada, con alteraciones del pensamiento y escasa conciencia de enfermedad.

El tratamiento incluyó la administración de antipsicóticos, a lo que se añadió un antidepresivo por la posible presencia de un componente afectivo. La evolución clínica fue favorable, con una reducción progresiva de la angustia psicótica, disminución de las alucinaciones y mejora conductual. Esto permitió la concesión de permisos terapéuticos y, posteriormente, el alta hospitalaria con seguimiento ambulatorio. El juicio clínico final fue de esquizofrenia paranoide, junto con factores psicosociales relevantes.

Asimismo, la representación del caso subraya la importancia del ingreso hospitalario, "no sólo para el control de los síntomas agudos; sino también para realizar un estudio longitudinal que permita afinar el diagnóstico y optimizar el abordaje terapéutico" en pacientes con patología psiquiátrica compleja.