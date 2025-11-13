Enfermera del Virgen del Rocío de Sevilla colabora en una app para resolver dudas sobre el tratamiento de la diabetes

Equipo que desarrolla una app para resolver dudas sobre el tratamiento de la diabetes. - HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad de Sevilla, compuesto por Miguel Garrido Bueno, Manuel Pabón Carrasco, Rocío Romero Castillo, en colaboración con Pilar Santa Cruz Álvarez, enfermera de Práctica Avanzada en Diabetes del Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR), ha diseñado 'Diabetes Help GPT', un asistente virtual desarrollado con inteligencia artificial y creado como un recurso complementario para profesionales que comienzan a trabajar en el abordaje de la diabetes.

Según una nota remitida por el centro hospitalario, se trata de un chatbot creado con inteligencia artificial y desarrollado con "evidencia científica actualizada" dirigido a profesionales de la salud para la atención de casos complejos de diabetes, una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en el mundo.

La necesidad de resolver dudas puntuales relacionadas con educación terapéutica, insulinoterapia y tecnologías como la monitorización de glucosa, y mantenerse actualizados en la evidencia científica reciente ha motivado el enfoque del proyecto.

La herramienta está concebida para complementar la práctica clínica y la formación continuada, especialmente en educación terapéutica, nutrición y tecnología en diabetes, manteniendo criterios de seguridad, evidencia y transparencia. En breve está previsto que esté abierta para que puedan utilizarla profesionales tanto de hospitales como de centros de salud.

Por su parte, la enfermera Pilar Santa Cruz ha destacado la labor de "entrenar a la inteligencia artificial con las preguntas, para que no cometa errores". En esta línea, ha subrayado que esta herramienta supone "un valor diferencial" puesto que ha indicado que se ha construido con "evidencia científica demostrada".

En esta línea, el investigador Garrido Bueno ha indicado que el objetivo es que la herramienta sirva de "apoyo al sistema público", que sea de uso gratuito por los profesionales. "Es importante mencionar que no puede sustituir a profesionales, ni contratar a menos profesionales porque existe la IA. Es decir, esta IA es un apoyo, un bastón al que puede acudir el profesional cuando ya ha sido formado por la enfermera de Práctica Avanzada sobre todo lo que debe saber sobre diabetes", ha destacado.

El estudio, recientemente publicado en Diabetes Research and Clinical Practice (Q1 en Journal Citation Reports), muestra que la herramienta ofrece respuestas precisas, explicadas y con citas bibliográficas y que puede apoyar a la resolución rápida de dudas clínicas sin sustituir en ningún caso al criterio profesional.