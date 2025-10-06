Un enfermero del Hospital Virgen Macarena (Sevilla) hará a nado el Camino de Santiago por una causa infantil solidaria

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El enfermero del Hospital Universitario Virgen Macarena, Carlos Pazos, realizará el Camino de Santiago a nado para recaudar fondos destinados a promover la investigación de enfermedades poco conocidas que afectan en la infancia. Este profesional, que desarrolla su labor en la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del citado centro, nadará alrededor de 60 kilómetros repartidos en seis etapas para apoyar a la asociación 'Por la Sonrisa de un Niño' que es la que promueve esta iniciativa solidaria.

Según ha detallado el hospital sevillano en un comunicado, su participación se produce en el seno de un grupo de nadadores del Club de Natación Sevilla, que de forma altruista, recorrerán un itinerario a nado en aguas abiertas que comenzará en la península gallega de O Grove el 18 de octubre. La última etapa prevista para el 26 de octubre entre Padrón y Santiago de Compostela la realizarán a pie al no existir conexión por vía marítima.

Este enfermero del Hospital Virgen Macarena, muy participativo en iniciativas solidarias, considera "todo un desafío" hacer a nado el Camino de Santiago. "Es un reto que va más allá de lo deportivo. Tiene un valor humano y espiritual increíble. En cualquier caso, para mayor seguridad contamos con tres compañeros de nuestro Club de Natación que nos arroparán con una zodiac en nuestro recorrido", ha asegurado Pazos.

La Asociación 'Por la Sonrisa de un Niño' ha colaborado en diversos proyectos solidarios con el Hospital Universitario Virgen Macarena. El más reciente ha sido la donación por parte de la asociación de radios portátiles con la intención de combatir el aislamiento de determinadas personas hospitalizadas y que pretendía mejorar el bienestar emocional de pacientes en aislamiento, sin acompañamiento familiar o con estancias prolongadas, han remarcado desde la institución sevillana.