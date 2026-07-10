Un ensayo coordinado por el Virgen Macarena de Sevilla demuestra la eficacia de un antibiótico de los años 80

Equipo del Servicio de Enfermedades Infecciosas responsables de la investigación - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una investigación coordinada por el Hospital Virgen Macarena ha demostrado la eficacia de la temocilina --un antibiótico creado en los años 80 y actualmente no comercializado en España-- para el tratamiento de las infecciones por enterobacterias multirresistentes, un grupo de bacterias que se encuentran de forma natural en el intestino pero que pueden generar graves enfermedades gastrointestinales al propagarse fuera del tracto digestivo.

Los fármacos de elección inicial para combatir estas infecciones por enterobacterias son las cefalosporinas (una familia de antibióticos de amplio espectro), tal y como ha añadido la Junta en una nota de prensa.

En el caso de bacterias resistentes a estos antibióticos, el tratamiento se realiza con otro grupo de fármacos denominado carbapenemas. Si bien, el aumento en la incidencia de las infecciones por enterobacterias ha supuesto que los carbapenémicos se utilicen frecuentemente de forma que las bacterias se han vuelto resistentes a estos fármacos de último recurso.

Ante esta situación, el grupo de investigación coordinado por el Hospital Universitario Virgen Macarena plantea la necesidad de identificar alternativas terapéuticas que permitan reducir el consumo de carbapenémicos. Así, se han puesto en marcha varios estudios sobre 'antibióticos olvidados', fármacos producidos y utilizados hace algunas décadas y actualmente en desuso.

En este contexto, surge el ensayo clínico sobre la eficacia de la temocilina para tratar las actuales infecciones generadas por enterobacterias (Proyecto Astarté) en el que han participado 29 hospitales. Hasta el momento, ningún otro fármaco había demostrado ser eficaz en el tratamiento de las infecciones al mismo nivel que las carbapenemas.

Este ensayo clínico ha sido liderado por el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen Macarena y perteneciente al área de Enfermedades Infecciosas del Ciber (Ciberinfec) del Instituto de Salud Carlos III --que aglutina a diez hospitales de los 29 participantes-- y con la participación además del grupo de Investigación Clínica de Enfermedades Infecciosas del IBIS.

El trabajo de investigación ha analizado la respuesta del tratamiento con antibióticos en 334 pacientes --167 fueron tratados con temocilina y 167 con carbapenémicos--, obteniendo en ambos grupos resultados similares, lo que demuestra la eficacia de la temocilina como alternativa eficaz y segura al mismo nivel que los carbapenémicos.

Los resultados de la investigación han sido publicados en la prestigiosa revista 'The Lancet', la publicación de mayor índice de impacto en el ámbito de la Medicina, y ha merecido incluso una editorial dedicada en la misma revista.