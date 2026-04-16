El equipo de Logopedia del Área Sanitaria Sur de Sevilla conmemora el Día Mundial de la Voz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Logopedia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla (perteneciente al servicio de Medicina Física y Rehabilitación) en colaboración con el servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Valme se han sumado a la conmemoración del Día Mundial de la Voz, que se celebra cada 16 de abril. Su objetivo es concienciar a los usuarios y a los profesionales sobre la importancia de la prevención y el cuidado de la salud vocal.

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota, se trata de una efeméride, impulsada internacionalmente desde 1999, que busca fomentar la detección precoz de trastornos vocales y promover hábitos saludables que eviten lesiones en las cuerdas vocales. Precisamente, los profesionales de este área sanitaria han indicado que entre un 8% y un 10% de la población puede presentar algún trastorno de la voz; especialmente aquellas personas que la utilizan de forma intensiva en su actividad laboral.

De esta manera, han destacado cómo la voz, además de ser una herramienta de trabajo, constituye un elemento clave de identidad y bienestar emocional. No obstante, durante esta jornada, el hospital difundirá recomendaciones para mantener una voz sana, entre ellas: una adecuada hidratación, evitar el tabaco y ambientes secos, no forzar la voz o realizar una respiración adecuada al hablar.

DIVULGACIÓN INFORMATIVA Y FORMACIÓN

Con motivo de esta celebración, el hospital va a reforzar su labor divulgativa mediante charlas informativas, materiales educativos y asesoramiento especializado para aquellas personas que deseen conocer más sobre el cuidado de la voz. El programa de actividades, que se está celebrando este jueves, dispone de un cronograma que combina la divulgación informativa con formación como herramientas para la promoción y prevención de la salud.

Además, se ha establecido un punto informativo a la entrada del hospital con una mesa informativa con trípticos informativos sobre el funcionamiento de la voz e higiene vocal. Asimismo, para fomentar la participación, se realizan dinámicas interactivas, como retos de hidratación y mini-evaluaciones rápidas de voz para los usuarios. El salón de actos del hospital acoge una sesión divulgativa sobre la fisiología de la voz, diferenciación entre voz normal y patológica, identificación de síntomas de alerta en disfonías y factores de riesgo.

Por su parte, hay una actividad dirigida de forma específica a los profesionales sanitarios centrada en talleres prácticos. Según la logopeda Aurora Martínez "nuestros profesionales son atletas de la voz, de ahí que impulsemos iniciativas que promuevan el cuidado de la voz". En este caso, también con la organización de talleres de corta duración enfocados en ergonomía y proyección vocal, ejercicios de Tracto Vocal Semi-Ocluido (TVSO) y masajes para la relajación de la musculatura laríngea.

Por último, el Hospital Universitario de Valme ha reafirmado, de este modo, su compromiso con la promoción de la salud y la prevención, fomentando el aprendizaje preventivo para reducir la incidencia de patologías vocales por mal uso o abuso de la voz.