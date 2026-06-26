Escuela de Artesanos en Gelves (Sevilla) forma 138 profesionales de alta cualificación durante la primera mitad del año

Escuela de Artesanos de Gelves (Sevilla) - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Formación de Artesanos de Gelves, adscrita al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), se ha convertido en un laboratorio donde el patrimonio material "convive con la innovación tecnológica". El centro acaba de cerrar la primera mitad del año con un balance de 138 profesionales de alta cualificación preparados para el mercado internacional.

Según ha referido la Junta de Andalucía en una nota de prensa, el "prestigio que ha obtenido la escuela sevillana" ha atraído a expertos del sector cultural de todo el mundo.

"Nuestra misión va más allá de la enseñanza técnica; somos un espacio de alta especialización reconocido internacionalmente donde garantizamos que oficios con siglos de historia no solo sobrevivan, sino que compitan en los mercados más exigentes del diseño y la restauración actual", ha explicado el director del centro, Juan Manuel Anguas.

Durante el primer semestre del año, la actividad dentro de las aulas ha sido variada en áreas como la de producción cerámica, en la que los alumnos han aprendido técnicas tradicionales como el manejo del torno alfarero y el tallado del modelo para la reproducción de moldes.

Al mismo tiempo, se imparten asignaturas enfocadas en la creación de obras originales de cerámica contemporánea y talleres prácticos de pintura decorativa artesana y aprendizaje técnico especializado en esmaltado.

Los estudiantes han profundizado en la elaboración y aplicación de esmaltes de baja y alta temperatura, esmaltes cristalinos, engobes cerámicos y la técnica clásica de la terra sigillata; la recuperación, reparación y mantenimiento tanto de piezas cerámicas como de azulejería tradicional; y el programa de construcción artesanal de guitarras españolas, una disciplina de renombre en el taller de madera que sitúa al centro en la primera línea de la luthería internacional.

El trabajo de este año busca ser "el primer paso de una estrategia a medio plazo" reflejado en el plan plurianual de la escuela. La escuela contempla un despliegue global en 2027 de 35 acciones formativas que sumarán 12.460 horas de alta especialización técnica y movilizarán un total de 525 plazas.

Uno de los grandes retos de este plan es liderar la digitalización del sector artesanal. Para lograrlo, la escuela incorporará de manera progresiva módulos tecnológicos avanzados, como la digitalización de modelos y la impresión en 3D aplicado a la cerámica, demostrando que la vanguardia técnica no está reñida con la tradición.

De cara al próximo curso, a finales de este mes de junio se abrirá el plazo oficial de solicitud para cinco nuevas disciplinas que dan comienzo en septiembre. Para el resto de los programas que se retoman tras el verano, el centro mantendrá al grueso del alumnado ya seleccionado, dejando la gestión de plazas vacantes por inclusión para las oportunidades de última hora. Esta vuelta a las aulas tras las vacaciones sumará 6.165 horas lectivas para 210 plazas disponibles.

La actividad de la escuela va a tener importancia fuera de las aulas durante los próximos meses. Entre el 15 de octubre y el 7 de noviembre, el centro busca respaldar el Festival de la Guitarra de Sevilla con una exposición pública de los instrumentos construidos por los propios alumnos. La muestra permitirá a los visitantes ver de cerca todo el proceso técnico de elaboración: desde el tratamiento de la madera en bruto hasta el barnizado final, conectando el aprendizaje con el mundo del flamenco y la música clásica.

Poco después, los días 7 y 8 de noviembre, la escuela trasladará su actividad al patio de la Diputación de Sevilla con motivo de la Feria de Cerámica Artesanal de la Provincia. Allí, además de contar con un puesto institucional para promover el relevo generacional, el centro coorganizará el 'Campeonato Internacional de Torno Alfarero' aportando su soporte logístico y técnico.

Este calendario de proyección exterior se completará con campañas de difusión en colegios de primaria y secundaria, junto con seminarios técnicos diseñados para conectar el talento de los alumnos con el tejido productivo real.

Como pilar fundamental de toda esta actividad, la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves opera como un Centro de Formación para el Empleo adscrito a la red de centros propios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía. Fundada con el firme objetivo de "salvaguardar, dinamizar y profesionalizar las artes aplicadas", la institución se mantiene hoy como un referente técnico internacional en cerámica artesanal, restauración, luthería y artes gráficas.

A través de su metodología de taller y sus programas de Formación Dual, el centro sigue conectando la enseñanza de excelencia con las demandas internacionales, impulsando la inserción laboral cualificada y abriendo las puertas al emprendimiento cultural en la región.