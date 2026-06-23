La Escuela del Hospital Infantil del Virgen del Rocío de Sevilla atiende a casi un millar de niños durante este curso

Menores participan en la Escuela del Hospital Infantil del Virgen del Rocío - HUVR

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El curso 2025-2026 ha acabado también en las dos aulas hospitalarias de la Escuela del Hospital Infantil del Virgen del Rocío, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Al acto de clausura, donde los pequeños han recibido regalos y agendas por parte de los maestros, han asistido familiares y profesionales.

El Hospital Infantil dispone de dos aulas hospitalarias, una en la segunda planta y otra en la planta de Oncohematología Pediátrica, a las que, durante este curso, han acudido 955 niños y niñas, de los que 639 han estado en aulas de la segunda planta y 316, en Oncohematología. En total son cinco maestros de Educación Especial de la Consejería de Educación, junto a Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del hospital, los encargados de acompañar y enseñar a los niños mientras permanecen ingresados, explica en un comunicado.

Su trabajo es el de garantizar el seguimiento escolar de los más pequeños y evitar así el desfase curricular que podría provocar el ingreso hospitalario.

La fiesta de fin de curso ha estado amenizada por la música interpretada por profesores y alumnos del Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero. Entre las obras interpretadas, 'La pantera rosa', 'Susanita tiene un ratón', 'Supercalifragilísticoespialidoso', canciones de las películas Disney, 'Doble concierto de violonchelo', d2 Vivaldi, y temas como 'Somewhere over the rainbow', entre otros.

Asimismo, este fin de curso ha contado con la novedad del estreno de un cortometraje de animación creado entre los maestros, profesionales sanitarios y alumnos de la escuela de Oncohematología. En el acto, que ha contado con alfombra roja y palomitas, los asistentes han podido conocer a 'Cucuratron', el robot que lo cura todo, que une tecnología y corazón y que promueve el trabajo en equipo para lograr que todo funcione. Voces infantiles, de los pacientes de la unidad, representan a cada uno de los personajes que le piden sus deseos al robot.

Durante el curso, para atender a los pequeños pacientes que por su estado de salud no pueden abandonar su habitación o se encuentran, por ejemplo, en la sala de diálisis, donde pueden permanecer hasta cuatro horas, los maestros se desplazan hasta donde están para atenderlos.

Junto a estas actividades hay que recordar que, a lo largo del año, coincidiendo con las diferentes festividades de la ciudad, los pequeños realizan manualidades, como la exposición de christmas en Navidad, la elaboración de pasos y estandartes en Semana Santa, recreación del recinto de la Feria de Abril, entre otros. Todas estas tareas se planifican y organizan con otros profesionales del Hospital Infantil como parte del proceso de recuperación.

La atención educativa de los menores ingresados en los centros sanitarios es una de las medidas contempladas en el Decreto de Atención Integral al Niño Hospitalizado, que establece el derecho que tienen a recibir una atención adaptada a sus características y necesidades.