La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Lora del Río (Sevilla) entrará en funcionamiento en verano de 2026

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez,, junto al alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, en la reunión semanal de coordinación con los delegados territoriales de la Junta. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS

La Junta de Andalucía ha confirmado este miércoles que la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Lora del Río (Sevilla) entrará en funcionamiento en 2026. Los presupuestos autonómicos recogen otros dos proyectos para el municipio como el paso inferior peatonal de la A-457 y la reparación del firme de esta vía.

Según una nota remitida por el ejecutivo andaluz, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha visitado el Ayuntamiento de la localidad, junto a su alcalde Antonio Enamorado, y ha presidido la reunión semanal de coordinación con los delegados territoriales de la Junta de Andalucía en Sevilla, en donde ha analizado las inversiones para la provincia incluidas en los Presupuestos del Gobierno andaluz para 2026.

Por su parte, Sánchez ha puesto en valor la "gestión, talante y compromiso" del alcalde loreño. Asimismo, ha destacado la ejecución de la EDAR Lora del Río como proyecto "esencial para el avance de la zona". Esta actuación está financiada íntegramente por la Junta de Andalucía, con una inversión total de más de cuatro millones de euros. Los presupuestos de 2026 incluyen una partida de un millón de euros para la finalización de la obra y su entrada en funcionamiento, prevista para este verano.

En esta línea, el delegado de la Junta ha indciado que se ha realizado "un importante esfuerzo" igual que con la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) loreña, finalizada este año con una partida de 1,7 millones de euros consignada por la Junta de Andalucía en anteriores presupuestos "pese" a que las obras correspondían a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de titularidad Estatal.

Las cuentas andaluzas de 2026 recogen otros dos proyectos para Lora del Río como son las actuaciones incluidas en el Plan Andaluz de Bicicletas, a través del cual se acometerá el próximo año el paso inferior peatonal en la carretera A-457 que, con una inversión aproximada de 180.000 euros unirá la vía con el municipio, actuación demandada por los vecinos desde 2011, y las reparaciones del firme de la A-457 en cuatro kilómetros por un total de 400.000 euros.

La Junta ha subrayado que, desde la llegada de Juanma Moreno al Gobierno andaluz en 2019, en Lora del Río se han realizado obras por valor de 7,6 millones de euros, como la construcción de una nueva sede de la Oficina de Empleo en la que se ha invertido un total de 785.389 euros; mejoras en Centros Educativos por cerca de 600.000 euros; la puesta en marcha del Punto Vuela por 57.865 euros; el arreglo de la vía pecuaria Cordel de Lora a Constantina que dispuso de una inversión de 632.374 euros. Además de distintos tratamientos forestales y arreglos de caminos con un montante cercano a los 400.000 euros o mejoras en firmes de carretera, seguridad, glorietas y señalización por 521.555 euros.

En esta línea, han reseñado destacan las ayudas que desde la Junta se han venido otorgando a distintos sectores por un montante aproximado de 6,5 millones. Como ejemplo, el delegado de la Junta en Sevilla ha detallado las del Programa para Empleo y Formación por más de 420.000 euros, las del Plan Andalucía activa 41 contratos por 430.500 euros, el Programa de Incentivo a la Contratación Indefinida con 753.437 euros, a la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas de San Sebastián, a la que se ha entregado este año una ayuda de 543.267 euros y tienen aprobada otra ayuda por valor de 770.787 euros; o las ayudas en maquinaria agrícola por 700.000 euros.

Por su parte, Antonio Enamorado, ha agradecido la presencia este miércoles en Lora del Río de Ricardo Sánchez, así como de todos los delegados territoriales. El alcalde ha subrayado que para el municipio es un "verdadero honor acoger un encuentro de este nivel".

El responsable del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla ha concluido resaltando que el impacto presupuestario de la Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla desde 2019 ha sido de 4.700 millones de euros. En 2026, las cuentas andaluzas recogen para Sevilla un volumen de inversión de casi 997 millones de euros, lo que supone un incremento del 15% respecto al ejercicio anterior y un 87% más que la media de los siete presupuestos anteriores.