Un estudio en el que participa la Junta detecta contaminantes ambientales en huevos de aves protegidas

Imagen de archivo de un pollo de quebrantahuesos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio científico en el que ha participado la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha puesto de manifiesto el valor de los huevos de aves silvestres como indicadores de la salud de los ecosistemas y de la presencia de contaminantes ambientales persistentes. El trabajo, desarrollado por personal investigador del Centro de Análisis y Diagnóstico de Fauna Silvestre de Andalucía (CAD), ha sido publicado en la revista científica Ecotoxicology and Environmental Safety y recoge los resultados de diez años de seguimiento de huevos procedentes de especies de aves protegidas en Andalucía.

La investigación se ha basado en el análisis de huevos no eclosionados procedentes de episodios de fracaso reproductivo registrados entre 2014 y 2024. En total, se estudiaron 70 muestras, entre huevos completos y fragmentos de cáscara, pertenecientes a 14 especies de aves silvestres protegidas, tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

Entre ellas, figuran algunas de las más emblemáticas de la fauna andaluza como el quebrantahuesos, el águila imperial ibérica, el milano real, el águila perdicera, el buitre negro o el alimoche.

Los resultados revelan la presencia de distintos contaminantes ambientales acumulados en los huevos, entre los que destacan compuestos derivados del DDT, un pesticida prohibido desde la década de 1970 por sus efectos perjudiciales sobre la salud humana y los ecosistemas. La detección de estos compuestos confirma que determinadas sustancias pueden permanecer en el medio natural durante décadas y seguir incorporándose a la cadena trófica de las especies silvestres.

Además de estos contaminantes históricos, los investigadores han identificado residuos de algunos plaguicidas de uso actual, incluidos determinados piretroides y fungicidas. Por el contrario, durante el periodo de estudio no se han detectado residuos de medicamentos veterinarios o farmacológicos en las muestras analizadas.

En esta línea, la Junta ha señalado que este tipo de contaminantes pueden tener implicaciones directas sobre la reproducción de especies amenazadas. En aves como el quebrantahuesos, cuya puesta suele limitarse a uno o dos huevos por temporada, cualquier fracaso reproductivo es susceptible de tener consecuencias relevantes para la conservación de las poblaciones.

Entre otros efectos, algunos contaminantes históricos como el DDT se han asociado al adelgazamiento de la cáscara de los huevos, aumentando el riesgo de pérdida de humedad, entrada de microorganismos y fracaso de la incubación. Los resultados refuerzan además el enfoque One Health, que reconoce la estrecha relación existente entre la salud ambiental, la salud animal y la salud humana.

En este sentido, los huevos de aves silvestres se consolidan como un elemento de gran utilidad para detectar de forma temprana la presencia de sustancias potencialmente peligrosas en los ecosistemas y evaluar su evolución a largo plazo.

El estudio ha sido valorado muy positivamente por la comunidad científica especializada en conservación de fauna, al tratarse de una de las investigaciones más amplias desarrolladas en España sobre contaminación ambiental en huevos de aves protegidas.

El elevado número de muestras analizadas, la diversidad de especies incluidas y la década de seguimiento realizada permiten disponer de una visión especialmente completa sobre la exposición de la fauna silvestre a contaminantes persistentes y emergentes.

El Centro de Análisis y Diagnóstico de Fauna Silvestre de Andalucía realiza de forma habitual estudios de fracaso reproductivo a partir de huevos no eclosionados de especies protegidas. Esta labor permite mejorar el conocimiento sobre las causas que afectan a la reproducción de la fauna amenazada y contribuye al desarrollo de estrategias más eficaces para su conservación.

Por ello, el trabajo publicado refuerza, además, el papel del CAD como referencia nacional en el seguimiento toxicológico y sanitario de la fauna silvestre.

LABORATORIO DE REFERENCIA

El Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía se creó en 2001 como laboratorio de referencia para la fauna silvestre en Andalucía.

Esta unidad sirve de apoyo a todos los proyectos incluidos en los planes y programas de recuperación, conservación o reintroducción de la fauna silvestre (quebrantahuesos, alimoche, águila imperial ibérica, águila perdicera, lince ibérico, entre otros), apoya al Programa de Vigilancia Epidemiológica, forma parte de las actuaciones en mortandades de aves, peces y mamíferos, en la gestión de especies de Medio Marino, de especies cinegéticas en las estaciones de referencia (cabra montés, corzo andaluz y perdiz roja) y es un apoyo fundamental en la Estrategia Andaluza contra el Veneno.

En el CAD se realizan estudios forenses para determinar las causas de muerte, datación del deceso o estudios de balística; realiza controles sanitarios de especies protegidas y cinegéticas y estudio de patógenos y compuestos tóxicos como anticipación a la difusión de enfermedades y químicos que podrían acabar con los programas de protección de estas especies o transmitirse al hombre (zoonóticas).

En animales enfermos, estudia la causa y aporta soluciones y tratamientos efectivos contra la patología o enfermedad. Los estudios genéticos que realiza "son fundamentales para preservar la pureza de las especies andaluzas, establecer parentescos, realizar sexajes en aves y la identificación genética de especies, de máximo interés en casos forenses".