Europa reconoce con la máxima puntuación a Andalucía como referente en envejecimiento activo y saludable

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha renovado su reconocimiento como Sitio de Referencia en Envejecimiento Activo y Saludable con el distintivo cuatro estrellas, la máxima puntuación disponible, al igual que en las convocatorias anteriores de la Asociación por la Innovación europea en este ámbito (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing -EIP on AHA) de la Comisión Europea.

La Junta ha explicado a través de un comunicado que esta distinción, que ha sido recogida por la secretaria general de Humanización, Planificación, Atención Sociosanitaria y Consumo, María Luisa del Moral; y la consejera técnica de Relaciones Institucionales de la Consejería de Salud y Consumo, Ana María Carriazo; supone revalidar una convocatoria más este reconocimiento.

En la evaluación se ha tenido en cuenta un enfoque de cuádruple hélice, que implica la colaboración del sector público con la academia, la industria y la ciudadanía, coordinada desde la Consejería de Salud y Consumo, además de la visión estratégica y de gobernanza en este ámbito con el enfoque a lo largo de la vida, componentes de aspectos tecnológicos, la atención integrada centrada en la persona, el aprendizaje y la colaboración en proyectos e iniciativas europeas.

Del Moral ha señalado que "Andalucía está realizando un gran trabajo en el desarrollo de iniciativas de innovación para el fomento del envejecimiento saludable con un enfoque a lo largo de la vida, destacando ciertas herramientas como la plataforma EnBuenaEdad, la Estrategia de Salud Digital, con Diraya, ClicSalud+, Receta XXI o la Base Poblacional de Salud".

Además, ha destacado que "gracias al reconocimiento como sitio de referencia, se facilita la participación de Andalucía en eventos, proyectos europeos y visibilizando distintas iniciativas que se están desarrollando en nuestra Comunidad Autónoma para el fomento del envejecimiento saludable con un enfoque a lo largo de la vida".

Este evento se ha celebrado en el centro Albert Borschette, en Bruselas, y ha sido organizado por la Red Colaborativa de Sitios de Referencia, de la que Andalucía ostenta una vicepresidencia, en colaboración con la Comisión Europea (CE). Adicionalmente, Andalucía representa a la Red Colaborativa de Sitios de Referencia en el Grupo de interés de Salud Digital de la CE.

En esta cuarta edición la European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing ha reconocido 65 sitios de referencia, de los que 40 han conseguido las cuatro estrellas.