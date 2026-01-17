Faisem busca este año dar "mayor visibilidad" a sus acciones para combatir el "estigma" de los problemas de salud mental

Archivo - El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, preside la reunión del Patronato de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem). (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

La Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, Faisem, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se ha planteado para este año 2026 el objetivo de "conseguir una mayor visibilidad" para las acciones que lleva a cabo "a través de su página web y redes sociales" dirigidas a "la lucha contra el estigma de las personas con problemas de salud mental en Andalucía".

Así se desprende del contenido del Plan de Actuación de Faisem para este año 2026, consultado por Europa Press, en el que se puede leer que "conseguir una mayor visibilidad de las acciones" realizadas por la fundación "a través de su página web y redes sociales; aumentar los contenidos facilitados a medios de comunicación; y establecer líneas de colaboración con gabinetes de prensa, será una premisa básica dentro de la comunicación en la entidad".

"Todas estas acciones estarán dirigidas a la defensa de la ciudadanía y la lucha contra el estigma de las personas con problemas de salud mental en Andalucía", añade el Plan de Actuación de Faisem, con el que --según confirma también el documento-- "se seguirán con las iniciativas que se impulsan" desde la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, "dirigidas estas desde su Secretaría General de Humanización, Calidad y Planificación Asistencial".

El plan dedica un capítulo a las cuestiones relativas a "Comunicación, defensa de derechos de ciudadanía y lucha contra la discriminación", en el que detallan los dos objetivos que se quieren alcanzar al respecto, comenzando por el de "conseguir mayor visibilidad" para sus acciones, aumentando y facilitando contenidos a medios de comunicación y "al ámbito sanitario, servicios sociales y empleo", para "mejorar la imagen social de las personas con problemas de salud mental".

Y el segundo objetivo que se persigue es el de "impulsar actuaciones contra la discriminación y el estigma de las personas con problemas de salud mental", para lo que se plantean medidas como "aumentar las iniciativas de sensibilización a nivel local, a través de las delegaciones provinciales de Faisem; realizar una nueva edición de 'Hechizofrenia' en Jaén --certamen autonómico sobre Humor, Música y Baile, con "protagonismo directo de personas usuarias"--, y "dar continuidad al programa socioeducativo 'Inclúyete' en colaboración con la Universidad de Almería".

Otras medidas que contempla el Plan de Actuación de Faisem para este año son las de "continuar con el proyecto 'SM Escucha' en coordinación con la Cátedra Contra el Estigma de la Universidad de Almería; aumentar las acciones de sensibilización en el ámbito educativo dirigidos al alumnado y al profesorado"; participar en la organización del Festival de Cine y Salud Mental de Sevilla, así como "fomentar y desarrollar acciones formativas y de sensibilización dirigida a fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios de extinción de incendios, servicios de urgencias y emergencias y profesionales de los servicios sociales".

NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN

El plan señala "como avance principal de 2026" la finalización de "la implantación del nuevo sistema de información de Faisem", 'Ágora', con lo que "la obtención de datos será más efectiva y diversa, ayudando a la elaboración de los Planes Individuales de Atención Social de las personas usuarias de los Programas de Día y Residencial de la Fundación".

Además, "se continuará con la formación de los profesionales de los distintos programas, así como en la revisión y elaboración de los procedimientos que los regulan", avanza también el Plan de Actuación de Faisem, que anticipa asimismo que "el desarrollo de actuaciones coordinadas con la Dirección General de Cuidados, Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones de la Consejería de Sanidad" se verán "reforzadas y complementadas con acciones conjuntas con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía".

En 2026, además, "se acreditarán los centros comprometidos contra la violencia de género, y se aumentará la cobertura de atención y la participación de familiares y/o allegados, en los servicios del Programa de Día", así como, "dentro del Programa Residencial, se optimizarán la gestión de plazas, con mecanismos que aseguren el 100% de la ocupación, y se continuará con el sistema actual de rotación a dispositivos de menor supervisión, mejorando el programa de respiro familiar y estancias cortas".

El plan de actuación menciona también el 'Programa de Empleo' de Faisem, dentro del cual "el aumento de la cobertura de atención y el impacto de los Servicios de Orientación y Apoyo al Empleo (...) incrementará los servicios y las iniciativas de este programa, que se desarrollarán conjuntamente con la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, más concretamente a través de las subvenciones que oferta el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)".

Además, de cara a este año 2026, Faisem apuesta por "seguir desarrollando" su Plan Anual de Actividades Deportivas, y "promoviendo y facilitando actividades culturales a través de las delegaciones provinciales" de la fundación.

Asimismo, "se continuarán los estudios y proyectos de investigación sobre empleo, mujer y salud mental, así como los referidos a los programas de día y residencial, tanto de manera interna como en colaboración con otros organismos y universidades".

El plan de actuación de 2026 también recoge que "la coordinación con las Unidades de Gestión Clínica de Salud Mental, el sistema de promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia en instituciones penitenciarias se verá reforzado desde Faisem", con lo que "se continuará dando cobertura e interviniendo a la salida de las instituciones penitenciarias, así como se mantendrán los actuales programas provinciales dirigidos a persona con Trastorno Mental Grave (...) sin hogar".

RECURSOS HUMANOS

En el ámbito del departamento de Recursos Humanos, y "como medida novedosa para este año, se pretende constituir una comisión de conciliación entre profesionales, así como diseñar un cuadro de mando para la gestión de riesgos psicosociales en las personas trabajadoras de Faisem".

Por otro lado, "en materia de gestión económica, la ejecución presupuestaria se realizará conforme a las cifras establecidas en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) de 2026" y "mediante la gestión de ingresos propios definidos en el mismo, garantizando una planificación eficiente y un control riguroso de los recursos", añade el plan de actuación, que augura que, "con todo esto como base (...), se consolidará la sostenibilidad económica y el cumplimiento de los compromisos establecidos por la organización".