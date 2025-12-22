La Filmoteca de Andalucía proyecta en el Teatro Central de Sevilla dos nuevas películas del ciclo 'El poder del archivo'

Archivo - El guionista y director de cine Juan Cavestany ofrecerá un coloquio sobre su cinta 'Madrid, Ext.', a las 18,30 horas del 13 de enero. - Antonio Gutiérrez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tras el traslado de la sede sevillana al Teatro Central a comienzos de diciembre, la Filmoteca de Andalucía, perteneciente a la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y gestionada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, continúa con las proyecciones programadas en el ciclo 'El poder del archivo'. Para los días navideños, se han programado dos nuevas sesiones de este ciclo, a las que se suma una especial dedicada al público familiar el día 6 de enero.

Tal y como ha emitido el Gobierno autonómico en una nota, 'El poder del archivo', que reflexiona sobre el uso y la relectura de materiales fílmicos procedentes del pasado, propone para la jornada del 23 de diciembre 'Tren de sombras'; de José Luis Guerín, que cuenta con la colaboración de la Filmoteca de Catalunya y Films 59 y comenzará a las 19,30 horas. La cinta reconstruye, a partir de unas imágenes filmadas en 1930, una investigación cinematográfica "sobre la memoria y los enigmas que rodean la muerte de su autor".

Por su parte, 'Caja de resistencia', de Alejandro Alvarado y Concha Barquero, es el título que se podrá ver el día 30, con un coloquio previo a las 18,30 horas, a cargo de ambos directores. Se trata de la recuperación de los proyectos cinematográficos no realizados de Fernando Ruiz Vergara para reflexionar, desde el presente, "sobre la memoria, la censura y el cine como forma de resistencia".

De esta forma, estos son los dos proyectos de 'autoría expandida' que clausuran el ciclo en diciembre y que subrayan la potencia del archivo "como generador de nuevas narrativas y cuestionan conceptos como la autoría, la memoria y la relación entre pasado y presente". A través del montaje y la relectura crítica, estas obras "muestran cómo el archivo puede convertirse en una forma de resistencia frente al olvido y un puente activo entre tiempos e interpretaciones".

Por su parte, la cinemateca andaluza comienza el año con la proyección de 'El viaje de Chihiro', de Hayao Miyazaki, una propuesta de cine familiar de autor. Ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín y del Óscar a la Mejor Película de Animación, fue la primera producción japonesa en recibir este galardón. Su riqueza visual y simbólica, inspirada en el folclore japonés, "la ha consolidado como una obra clave del cine familiar y de autor, capaz de conectar con públicos de todas las edades". Será el día 6 de enero, a las 19,30 horas.

La siguiente semana, el turno será para 'Madrid, Ext.', de Juan Cavestany, un ensayo fílmico acerca de la ciudad y el paso del tiempo, de sus transformaciones y sus contradicciones. Se trata de un homenaje a Madrid "a modo de gran archivo visual y sonoro de sus habitantes y localizaciones donde se cruza comercio y fauna, arquitectura y señoras, mercerías y poetas, constructores y destructores de la ciudad.". La proyección estará introducida por una charla de Cavestany, en conversación con la directora y productora Reyes Gallegos, a partir de las 18,30 horas.

Las proyecciones, de carácter gratuito y con reserva previa a través de la web de la Filmoteca de Andalucía o del Teatro Central, tendrán lugar a las 18,30 horas en el Teatro Central en las sesiones que estén introducidas por una charla previa --los días 23 de diciembre y 13 de enero-- y a las 19,30 horas los que solo se proyecten películas --los días 30 de diciembre y 6 de enero--.

Bajo este contexto, la elección del Teatro Central como nueva sede refuerza la vocación del espacio "como punto de encuentro para los lenguajes escénicos y audiovisuales más innovadores", en consonancia con la misión de la propia Filmoteca de Andalucía de "difundir la cultura cinematográfica y preservar el patrimonio fílmico", un "bien vivo", capaz de generar "nuevos significados cuando es recontextualizado por los creadores contemporáneos".