Finalizada la evaluación de la candidatura de Ciudad Ceremonial de Itálica (Sevilla) a Patrimonio Mundial

La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, interviene en el el acto inaugural que dio inicio a las sesiones de trabajo de evaluación de Itálica a Patrimonio Mundial. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La misión de evaluación de Unesco a la candidatura de Ciudad Ceremonial de Itálica a Patrimonio Mundial ha llegado a su fin tras una "intensa semana de trabajo", en la que un técnico enviado por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) ha examinado los elementos del expediente, la coherencia de la propuesta y las medidas de gestión, conforme a las Directrices Operativas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, en esta misión de evaluación, que se inició el martes, con la recepción del evaluador por la consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, y posteriormente con un acto con todas las administraciones implicadas en el expediente --Junta de Andalucía, Ministerio de Cultura y Ayuntamiento de Santiponce--, además de los rectores de las universidades de Sevilla (US) y Pablo de Olavide (UPO), y todo el personal que forma parte de la comisión técnica de la misión de evaluación.

A lo largo de cuatro días, la misión de evaluación ha visitado el yacimiento arqueológico y el teatro, que constituyen los dos componentes de la candidatura, y ha celebrado reuniones con especialistas --historiadores, arqueólogos, conservadores de patrimonio, restauradores y arquitectos, entre otros--. También se ha dedicado una jornada a los agentes sociales y a la participación social en la sede del Ayuntamiento de Santiponce, finalizando este viernes con una reunión de clausura.

Esta candidatura, que se inició bajo el auspicio de Civisur en 2018, fue reformulada por la Consejería de Cultura en el año 2024, con el asesoramiento del experto en patrimonio mundial Cipriano Marín, fallecido hace unos meses, y los catedráticos de Historia Antigua de la US, Fernado Lozano, y de la UPO, Juan Manuel Cortés y Elena Muñiz, quienes han trabajado con el equipo técnico de la Consejería de Cultura y Deporte.

Esta nueva formulación de la candidatura enfatiza en Itálica como el lugar en el que el emperador Adriano diseñó una ciudad capaz de integrar elementos procedentes de todo el Mediterráneo, singularmente del acervo romano y helenístico, "otorgándoles una nueva dimensión".

Así se levantaron un gran templo de culto imperial; amplias calles porticadas para acoger desfiles procesionales; termas de extraordinaria superficie, acompañadas por palestras para competiciones gimnásticas; grandes villas domésticas para acoger a los ciudadanos principales, visitantes y peregrinos, y hasta un anfiteatro con el triple de capacidad que la población de la villa, "donde culminaron algunos de los fastos de mayor entidad a los que acudirían habitantes de toda la península Ibérica".

En concreto, en Itálica, el emperador se ocupó de retomar los discursos políticos y artísticos anteriores, dotándolos de una presentación novedosa y poniéndolos al servicio de la ciudad ceremonial, pensada para convocar en momentos muy concretos a una "inmensa cantidad de visitantes".

Así, una ciudad, y unos ceremoniales, destinados a exaltar un nuevo modelo de romanidad, fundamentado en la figura del emperador como sustento del Estado, que sigue un paradigma ideológico-urbanístico bien conocido en el Oriente griego y el Occidente romano. De este modo, Itálica "se convierte en modelo para otras ciudades".

Asimismo, a diferencia de los otros grandes centros ceremoniales del Mediterráneo como Éfeso, Pérgamo o la propia Roma, en Itálica la mayoría de sus inmuebles se conservan en su integridad, lo que convierte a esta urbe adrianea, ubicada en la localidad sevillana de Santiponce, en un "valor realmente excepcional, merecedor del reconocimiento de Patrimonio Mundial de la Unesco".