Finalizada la nueva estación depuradora de aguas residuales de Carrión de los Céspedes en Sevilla

Archivo - Una depuradora de aguas residuales en Andalucía en imagen de archivo. - EUROPA PRESS/JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz en funciones ha sido informado este miércoles, 17 de junio, de la finalización de la nueva estación depuradora de aguas residuales (Edar) de Carrión de los Céspedes, en la provincia de Sevilla.

Esta actuación ha supuesto la inversión de más de 2,1 millones de euros para dotar al municipio de infraestructuras "modernas capaces de tratar todos los vertidos generados por sus habitantes", de forma independiente a los sistemas experimentales que funcionaban hasta ahora y que continúan en activo.

La iniciativa de la Junta de Andalucía responde a la "imposibilidad" de tratar el volumen de aguas residuales que genera Carrión de los Céspedes en la planta experimental que da servicio a esta localidad desde 1990.

La nueva Edar se basa en un proceso biológico secuencial que le permite depurar hasta 409 metros cúbicos al día y, además de la construcción de estas instalaciones, el proyecto ha supuesto también la puesta en marcha de un sistema tamizado de microalgas en el colector final y de un bombeo que traslada los vertidos hasta el reactor.

Entre otras medidas, se ha procedido también a la reposición de más de 200 metros de tuberías y a la instalación de equipos electromecánicos en el pretratamiento de los vertidos.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la situación hidrológica de Andalucía, cuyos embalses se encuentran al 84,51% de su capacidad total de almacenamiento. En comparación con la misma fecha de 2025, Andalucía cuenta ahora con 3.085 hectómetro cúbicos más.

En cuanto a las diferentes demarcaciones hidrográficas, en concreto en la del Guadalquivir se ha producido una bajada de 76 hectómetro cúbicos. En comparación con registros anteriores, se supera en 2.135 hectómetro cúbicos el dato de la misma semana de 2025; y se sobrepasa en 2.961 hectómetro cúbicos el promedio de los diez últimos años.