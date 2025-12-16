Finalizada la obra de defensa del arroyo Molinillo a su paso por Pruna, en la provincia de Sevilla

Archivo - Vista del municipio de Pruna - AYTO. PRUNA - Archivo

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha sido informado este martes de la finalización de la obra de defensa impulsada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en el arroyo Molinillo a su paso por el término municipal de Pruna, en la provincia de Sevilla. Con una inversión de 5,5 millones de euros, se han llevado a cabo labores de corrección hidrológico-forestal aguas arriba de la entrada del arroyo a este núcleo de población en el que viven 320 vecinos. Además, se ha instalado una canalización que separa las aguas que bajan por el cauce y las residuales generadas en Pruna.

Según ha enmarcado la Junta de Andalucía en una nota, de esta forma, el Gobierno andaluz avanza en su labor de control, defensa y protección del dominio público hidráulico ante fenómenos catastróficos como inundaciones o sequías. Además, la Junta de Andalucía ayuda de esta forma a reducir los efectos negativos que podrían tener sobre la población situaciones excepcionales como grandes avenidas de agua.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del informe sobre la situación de los embalses de Andalucía, que actualmente acumulan 5.504 hm'. Este volumen se corresponde con el 46,07% de su capacidad total de almacenamiento (11.946 hm') y supone un incremento de 57 hm (+0,48%) respecto a la semana anterior. En comparación con la misma fecha de 2024, Andalucía cuenta ahora con 1.389 hm3 más; y respecto a la media de la última década, los embalses andaluces acumulan 841 hm* más.

En cuanto a las diferentes cuencas hidrográficas, en la demarcación del Guadalquivir se ha registrado un incremento de 18 hm' y se encuentra ahora con 3.608 hm', que representan el 44,9% de su capacidad de embalse. Este volumen supone que la demarcación cuenta con 785 hm más de recursos hídricos que en la misma semana del año pasado y con 648 hm' más que el promedio de la década.

Por su parte, en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas se ha producido una subida de 2 hm que deja a la demarcación al 44,14% de su capacidad con 505 hm de agua. En comparación con el mismo momento de 2024, los recursos hídricos acumulados han crecido en 160 hm'; y respecto a la media de los últimos diez años, el registro actual la supera en 47 hm'.

En la demarcación Guadalete-Barbate se han incrementado los recursos embalsados en 4 hm3 (+0,24%) y se alcanzan ahora los 699 hm3 (42,34%). Este volumen supone contar con 229 hm' más de recursos hídricos que en la misma semana de 2024 y con 41 hm más que la media de la década.

Por último, en la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza se ha producido un incremento de 33 hm3 (+2,96%) y se alcanzan ahora los 692 hm3 (62,07%). Esta cantidad de agua almacenada supone contar con 215 hm' más que en el mismo momento del año pasado y 105 hm' más que la media de los últimos ocho años.

ALTAS PRECIPITACIONES

La subida de los embalses andaluces se debe, en buena parte, a las altas precipitaciones registradas entre los días 9 y 15 de diciembre de 2025. En la provincia de Almería, por ejemplo, se llegaron a recoger 145 litros por metro cuadrado (l/m2) en El Saltador, 143 l/m en Sierra Almagro y 86 l/m2 en Serón. Además, ha caído nieve en el Puerto de La Ragua (18,4 mm) y en la Sierra de Gádor (9,7 mm).

En Huelva también se han recogido en este período grandes cantidades de agua, como los 117 /m? en San Bartolomé de la Torre y los 103 l/m? en la desembocadura del río Piedras (Lepe-Cartaya). Menos cuantiosas han sido las precipitaciones en Cádiz, donde destacan los 63l/m2 registrados en Tarifa y los 62 l/m2 de la Sierra de Luna; en Granada, con 60 l/m2 en Baza y 42 l/m? en Orce; en Málaga, con casi 45 l/m2 en Jubrique y 35 1/m2 en Cortes de la Frontera; y en Sevilla, con 39 l/m2 en Isla Mayor y Coria del Río y 35 l/m? en Los Palacios y Villafranca.

En el caso de Córdoba y Jaén los registros han sido más bajos. En el primer caso destacan los 15 /m recogidos en Hornachuelos, mientras que en la provincia jiennense no se han superado los 10 l/m2 en ningún punto.