Fuentes de Andalucía y Aznalcázar (Sevilla), entre los 15 municipios andaluces galardonados con los Premios Educaciudad

Los reconocimientos destacan las buenas prácticas educativas y otorgarán a los municipios premiados 8.000 euros para nuevos proyectos SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha distinguido a 15 municipios andaluces con los Premios Educaciudad, galardones que reconocen el compromiso de las localidades con la educación y la difusión de buenas prácticas educativas. Entre ellos se encuentran Fuentes de Andalucía y Aznalcázar, los dos representantes sevillanos en esta edición.

Según ha informado la Junta en una nota, el acto de entrega se ha celebrado en la Casa de Blas Infante en Coín (Málaga), una cita en la que también se han distinguido el resto de localidades galardonadas, entre ellas Tarifa y La Línea de la Concepción, ambos de Cádiz; Churriana de la Vega (Granada), Aracena (Huelva) y Mancha Real (Jaén); los galardonados de 2023 son: El Ejido (Almería); Barbate y Rota, ambos de la provincia gaditana; Alhendín y Valderrubio, municipios de Granada, así como Jabugo y Lepe, de Huelva y Coín (Málaga), además de las sevillanas.

Durante la cita, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha felicitado a los municipios premiados y ha destacado que estos galardones buscan "sumar esfuerzos y aunar complicidades para mejorar la educación desde el ámbito local, dando visibilidad a las buenas prácticas que se desarrollan en los municipios andaluces".

Desde su creación en 2011, los Premios Educaciudad han otorgado 131 galardones a 95 municipios, de los cuales 32 han sido reconocidos en más de una ocasión. Los premios valoran iniciativas en áreas como prevención del absentismo escolar, lucha contra el abandono educativo, fomento de la continuidad en estudios post-obligatorios, coordinación de servicios municipales y participación familiar y ciudadana. También se premian acciones que fomenten la igualdad, la solidaridad, la convivencia pacífica y la mejora de competencias básicas.

Cada municipio galardonado recibirá una gratificación económica de 8.000 euros, destinada a desarrollar proyectos o actuaciones para mejorar las prácticas educativas, y la distinción se mantiene durante cuatro años, con posibilidad de renovación.

Tal y como ha detallado la Junta, Fuentes de Andalucía recibe el premio por segunda vez, tras su primer galardón en 2013. Entre sus iniciativas se incluyen el proyecto '¿Qué dice la juventud?', que fomenta la participación juvenil mediante la creación y difusión de podcasts; el Programa de Mediación Escolar 'Aprendiendo a Solucionar', que busca mejorar la convivencia dentro de los centros educativos; y el Programa de Dinamización Infantil, que ofrece actividades culturales, deportivas y de ocio para menores durante el verano.

Por su parte, Aznalcázar ha recibido un reconocimiento que se centra en el programa 'Aquí los jóvenes: Conectando ecosistemas biosimilares', enfocado en la conservación de espacios naturales cercanos como el Corredor Verde del Guadiamar, los Pinares de Aznalcázar y el Parque Nacional de Doñana. Además, desarrolla el programa KM.0 Brigada sostenible juvenil, talleres de igualdad y diversidad, teatro social, y un plan educativo sobre el patrimonio natural y cultural de Andalucía, en colaboración con la Sección de Educación Permanente.

Los Premios Educaciudad buscan, según el Gobierno andaluz, que estos proyectos promuevan una mayor participación social y consoliden la educación como valor principal para el progreso y el desarrollo de los municipios.