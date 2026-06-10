La Fundación Barenboim-Said ofrece dos conciertos gratuitos de cámara en Artillería y en el Real Alcázar de Sevilla

Archivo - Fachada exterior del Real Alcázar de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said, adscrita a la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, ofrecerá con motivo del Día Europeo de la Música dos conciertos gratuitos en la Real Fábrica de Artillería y en el Real Alcázar de Sevilla a cargo del alumnado de la Academia de Estudios Orquestales.

El primero tendrá lugar el próximo martes, 16 de junio, a las 20,30 horas en la Real Fábrica de Artillería, y el segundo, el miércoles, 24 de junio, a las 21,00 horas en el Patio de la Montería del Real Alcázar, según ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, que a su vez ha valorado que esta iniciativa "cada año pone en valor la música como lenguaje universal y como herramienta de encuentro, diálogo y cohesión social".

En concreto, el programa del 16 de junio incluirá el 'Cuarteto en do menor, Op. 18, n.º 4', de L.V. Beethoven y el 'Quinteto de cuerda en sol mayor, Op. 77', de A. Dvorák, y el del 24 de junio estará compuesto del 'Cuarteto n.º 1 en mi bemol mayor', 'Op. 12 de F. Mendelssohn' y el 'Souvenir de Florencia, Op. 70' de P.I. Tchaikovsky.

Con esta doble cita, la Fundación se suma a la conmemoración de una jornada que celebra "el poder de la música para acercar culturas, fomentar la creatividad y enriquecer la vida colectiva". Estos conciertos se realizan gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y el Real Alcázar.

Las invitaciones para ambos conciertos se podrán reservar en la página web de la Fundación ('www.barenboim-said.org'), a partir de las 10,00 horas del 12 de junio el de la Real Fábrica de Artillería y el del Real Alcázar a la misma hora del 18 de junio.

En suma, la Fundación Barenboim-Said es una institución pública dedicada a promover la educación musical como parte de la formación integral de niños y jóvenes, así como "fomentar el espíritu de paz, diálogo y reconciliación a través de la música". Entre sus líneas de actuación en Andalucía destacan "preparar a los jóvenes músicos para su inserción en la vida profesional, así como dinamizar la vida cultural andaluza".