El Gobierno andaluz aprueba este martes la modificación de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos por decreto-ley

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno abordará en su reunión de este martes la aprobación de un proyecto de decreto-ley para la modificación de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades y Retribuciones del personal Alto Cargo de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones del personal Alto Cargo y otros Cargos Públicos, y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Así consta en el orden del día de la reunión, al que ha tenido acceso Europa Press. Ya el pasado 11 de abril, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, apostaba por reformar la citada ley a raíz del caso suscitado por el fichaje del exviconsejero de Salud Miguel Ángel Guzmán por la aseguradora privada Asisa, por estimar que "este asunto nos ha revelado que la actual ley tiene carencias". Abogaba Moreno por "hacer una reflexión" con el propósito de "mejorarla, reformarla".

Moreno sostuvo entonces en el Parlamento que "la sociedad exige a las administraciones transparencia e integridad", antes de ahondar en la necesidad de hacer cambios en la Ley 3/2005 por cuanto con esa normativa en vigor la Administración autonómica "no tiene por qué enterarse" de la actividad privada que pase a desarrollar un ex alto cargo por cuanto éstos "no tienen la obligación de informar de su incorporación al sector privado".

Por lo demás, en esta sesión del Consejo de Gobierno se estudiará la propuesta de acuerdo por el que se aprueba la formulación del Plan Estratégico Andaluz del Trabajo Autónomo 2024-2027.

En otro orden de cosas, el Consejo estudiará la propuesta de acuerdo por el que se aprueba el Primer Plan Estratégico para las frutas y hortalizas de invernadero de Andalucía-Horizonte 2030.

En otro de los puntos del día, se tomará conocimiento de la concesión por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, de los Premios Andalucía de Medio Ambiente correspondiente a su XXVIII edición.