El Gobierno andaluz aprueba este miércoles la oferta de empleo para profesores de 2026

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preside una reunión del Consejo de Gobierno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto aprobar este miércoles, 11 de febrero, en su reunión semanal, el Proyecto de Decreto que aprueba la oferta de empleo público para 2026 destinada al ingreso en los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas, Maestros, Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional y para el acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Así se recoge en el orden del día de la sesión del Consejo de Gobierno, consultado por Europa Press. La medida ya se adelantó en enero en un proyecto de decreto publicado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que contemplaba una Oferta Pública de Empleo de 3.601 plazas. En concreto, 806 dirigidas al cuerpo de maestros; 2.260 para Enseñanza Secundaria; 155 para Música y Artes Escénicas; y 380 para Formación Profesional. Además, se incluirán 119 plazas de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

La Junta dispone de un plazo máximo de tres años para convocar estas plazas, y los cálculos de la Consejería apuntan a que en junio se convocarán más de 5.000 plazas correspondientes a diferentes ofertas públicas de empleo. Del total, se reservará al menos un 10% para personas con discapacidad.

La oferta más numerosa corresponde a Enseñanza Secundaria, con plazas distribuidas de la siguiente manera: 250 en Matemáticas; 350 en Formación y Orientación Laboral; 170 en Procesos de Gestión Administrativa; 120 en Educación Física; 150 en Orientación Educativa; 150 en Tecnología; 100 en Administración de Empresas y otro centenar en Operaciones y Equipos de Producción Agraria, entre otras especialidades.

En el caso del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas, entre las 155 plazas totales, hay 26 plazas para guitarra; 19 para violín; y 18 para Lenguaje musical, entre otras. Para maestros, hay 150 plazas para Infantil; 100 para Inglés; 50 para Francés; 156 para Primaria y 100 para Pedagogía terapéutica y Audición y Lenguaje, respectivamente.

El cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional podrá optar a 380 plazas, donde la oferta más numerosa es la de Mantenimiento de vehículos, con un centenar de plazas, seguida de cocina y pastelería, con 70; 40 en Servicios de restauración y 30 en soldadura.

En esta convocatoria de 2026 no se ofertan plazas de Lengua, ya que "fue una de las especialidades con más plazas en las últimas oposiciones", según fuentes de la Junta, que añaden que la oferta ha sido negociada con los sindicatos. Entre las 119 plazas de acceso al cuerpo de ESO, trece son para Matemáticas y 18 para Formación y Orientación Laboral, entre otras.

OTROS ASUNTOS DE LA REUNIÓN

Al margen de esta cuestión, el orden del día de la reunión del Consejo de Gobierno de este miércoles incluye otros asuntos relevantes, como el Proyecto de Decreto por el que se crea la Academia Andaluza de Agricultura y se aprueban sus Estatutos.

El Gobierno andaluz también tomará conocimiento de la reducción del abandono escolar temprano en Andalucía y de las medidas impulsadas por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Además, se analizará la convocatoria de subvenciones para proyectos de investigación aplicada y desarrollo experimental llevados a cabo en los Campus de Excelencia Internacional de Andalucía, correspondientes al ejercicio 2026.