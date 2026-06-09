El Gobierno andaluz en funciones retoma este miércoles sus reuniones semanales tras los días de luto por Villamandos

La bandera de Andalucía ondea a media asta en el Palacio de San Telmo por respeto a los tres días de luto oficial decretados en la comunidad por el fallecimiento del consejero José Carlos Gómez Villamandos. A 3 de junio de 2026 (Foto de archivo). - Francis J. Cano

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz en funciones que preside Juanma Moreno retomará este miércoles, 10 de junio, sus habituales reuniones semanales tras los días de luto que la Junta decretó por la muerte, el pasado martes, 2 de junio, del titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad víctima de una enfermedad.

La muerte de quien dirigió dicha cartera de la Junta durante la pasada legislatura, desde julio de 2022, provocó la cancelación de la agenda oficial del Gobierno andaluz en funciones programada para el día siguiente, el miércoles 3 de junio, que incluía la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno. Además, el presidente en funciones, Juanma Moreno, acordó la declaración de tres días de luto oficial en la comunidad autónoma al hilo de dicho fallecimiento.

De esta manera, el Consejo de Gobierno retoma este miércoles sus reuniones semanales la víspera, además, de la sesión plenaria en la que quedará constituido el Parlamento de la XIII legislatura andaluza, surgido del resultado de las elecciones del pasado 17 de mayo, en las que el PP-A volvió a ser la fuerza más votada, pero con 53 diputados se quedó a dos escaños de revalidar la mayoría absoluta con la que ha podido gobernar en la legislatura precedente.

Este resultado obliga al PP-A de Juanma Moreno a buscar acuerdos con los que asegurar la posible tercera investidura del candidato 'popular' como presidente de la Junta. Precisamente este martes el propio dirigente del PP-A ha mantenido una primera toma de contacto con representantes de Vox para "abordar un posible acuerdo para la gobernabilidad de Andalucía", según han confirmado fuentes de ambos partidos.

En este contexto, el orden del día de la reunión del Consejo de Gobierno de este miércoles, consultado por Europa Press, incluye la propuesta de acuerdo por la que se toma conocimiento de la convocatoria de ayudas económicas a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Asimismo, se abordará la propuesta de acuerdo por la que se toma conocimiento de la Orden de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería para el periodo 2026-2028.

El Ejecutivo andaluz también estudiará la propuesta de acuerdo por la que se toma razón de la Resolución de 9 de abril de 2026, de la Dirección General de Recursos Hídricos, por la que se declaran de emergencia las actuaciones para la reparación de los daños provocados en el dominio público hidráulico de las cuencas intracomunitarias andaluzas por el tren de borrascas registrado entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026.

Igualmente, se dará cuenta de la propuesta de acuerdo por la que se toma conocimiento de la concesión, por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, de subvenciones para el establecimiento de jóvenes agricultores como titulares de explotaciones agrarias.