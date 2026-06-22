Hospital Macarena de Sevilla avisa del impacto de la alergia en la actividad diaria, con más de 25.000 consultas al año

Una doctora realiza un test cutáneo para las pruebas de alergias com imagen de recurso - HUVM

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, instalará este martes, 23 de junio, un punto informativo para concienciar sobre el impacto de la alergia en la vida cotidiana y ofrecer consejos básicos sobre uso de medicamentos en situaciones de crisis alérgica, inmunoterapia o pruebas de alergia, entre otros aspectos.

Esta acción se enmarca en la celebración durante estos días de la Semana Mundial de la Alergia, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de la Alergia, bajo el lema 'Allergy care is essential care', es decir, la importancia de considerar la atención a los problemas de alergia como un cuidado esencial, entendiendo el tratamiento y manejo de la enfermedad alérgica como una necesidad básica para la salud, así como la importancia de acudir a los especialistas en Alergología para contar con un diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado, informa en un comunicado.

Precisamente, profesionales de la Unidad de Alergología del Hospital Macarena ofrecerán durante la jornada de este lunes información a los usuarios sobre los distintos tipos de alergia, incidencia en la población, principales síntomas y las terapias disponibles para el tratamiento de las mismas.

Durante el año 2025, la Unidad de Alergología ha atendido más de 25.000 consultas, de las que 6.400 fueron primeras consultas, es decir, pacientes atendidos por primera vez en la Unidad. Por su parte, unos 6.000 pacientes han sido asistidos en el Hospital de Día de Alergología y se han realizado más de 5.300 pruebas.

Para impulsar el desarrollo profesional y el conocimiento experto se han definido áreas de conocimiento y equipos de profesionales específicos dentro de esta Unidad. Así, se cuenta con: Unidad de Asma Grave, Unidad de Alergia Alimentaria, Unidad de Alergia a Medicamentos y atención de hospitalización y urgente, Unidad de Patología Cutánea y Ocular, Unidad de Inmunodeficiencias/Angioedema, Exploración Funcional y Diagnóstico In Vivo (con cerca de 8.700 test realizados), Inmunoterapia y terapia biológica (cerca de 2.000 pacientes tratados), Laboratorio de Investigación en Inmunoalergia y Aerobiología.

Además, dispone de Hospital de Día para la atención multidisciplinar, experta y accesible tanto en alergias a alimentos como a medicamentos. La Unidad de Alergología ha consolidado las acreditaciones de Excelencia previamente obtenidas en las áreas de Asma Grave e Inmunoterapia por la Sociedad Española de Alergología, manteniendo los estándares de calidad asistencial requeridos.

Asimismo, la Unidad mantiene una importante actividad científica con participación en proyectos de investigación regionales y nacionales y la continuidad en la captación de financiación competitiva, así como en la producción científica. En el ámbito asistencial, se ha continuado avanzando en la optimización de circuitos y en la atención a pacientes con patología alérgica compleja, reforzando la calidad y seguridad en los tratamientos administrados.