Hospital Macarena de Sevilla y FPyS investigan predecir el tratamiento más eficaz en enfermedad inflamatoria intestinal

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Profesionales del Servicio de Aparato Digestivo y de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla e ingenieros del Laboratorio de Ciencia de Datos de la Fundación Progreso y Salud, pertenecientes a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, han desarrollado un modelo de toma de decisiones clínicas y aprendizaje continuo que permita predecir el tratamiento más eficaz en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (principalmente enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa).

Con este tipo de investigaciones se pretende continuar avanzando en medicina personalizada. La respuesta a los tratamientos en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal es muy variable, de ahí la importancia de identificar indicadores que permitan prever la respuesta al tratamiento y determinar la influencia que tienen esos indicadores en dicha respuesta, informa el centro hospitalario en un comunicado.

La investigación, denominada 'Identificación de predictores clínicos y bioquímicos clave de los resultados del tratamiento en la enfermedad inflamatoria intestinal: un estudio de evidencia real', ha sido publicada en la prestigiosa revista Scientific Reports. El estudio ha analizado, gracias a la Inteligencia Artificial (IA), los datos de 227 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tratados en el Hospital Macarena entre los años 2015 y 2022.

Entre los datos analizados, se tuvieron en cuenta variables clínicas, demográficas y análisis en laboratorio para desarrollar modelos de aumento de gradiente extremo (XGBoost), es decir, un modelo de toma de decisiones y aprendizaje en función de los datos analizados. En concreto, el análisis se centró en dos terapias biológicas (vedolizumab y ustekinumab) y se predijo la respuesta clínica de los pacientes a las 26 y 52 semanas y la remisión a las 52 semanas.

Los predictores analizados incluyeron el recuento leucocito, calprotectina fecal, pruebas de PCR y niveles de vitamina B12, con niveles más altos de marcadores inflamatorios relacionados con respuestas más deficientes.

IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES

Para identificar los indicadores clave en la predicción de la respuesta a los tratamientos, se elaboró un conjunto de datos en el Hospital Universitario Virgen Macarena a partir de los registros de atención primaria de la Base de Datos Poblacional de Salud de Andalucía. Este conjunto de datos incluye historiales médicos electrónicos, registros de prescripciones XXI, datos de mortalidad e historiales médicos de programas especializados y hospitalarios de prescripción de Diraya, con variables de laboratorio obtenidas del Módulo de Pruebas Analíticas.

En total, el conjunto de datos contiene 111 variables. Las principales variables incluyeron el principio activo utilizado, el sexo, antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal, localización de la enfermedad, tratamientos previos, tabaquismo, duración de la enfermedad y diversas pruebas de laboratorio.

Todos estos datos han sido analizados mediante inteligencia artificial (IA), en el marco de un trabajo multidisciplinar que ha integrado la experiencia clínica del Hospital Universitario Virgen Macarena, la perspectiva terapéutica de Farmacia Hospitalaria y la ingeniería del Laboratorio de Ciencia de Datos de la Fundación Progreso y Salud.

Esta colaboración ha permitido estructurar, modelizar e interpretar grandes conjuntos de datos de forma coordinada para permitir abordar terapias específicas. El liderazgo clínico y asistencial ha sido asumido por los especialistas del Virgen Macarena, mientras que el diseño metodológico, la estructuración del dato, el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial y la validación técnica han sido impulsados por el Laboratorio de Ciencia de Datos de la Fundación Progreso y Salud.

Evolución compleja La enfermedad inflamatoria intestinal se caracteriza por una respuesta inmunitaria excesiva que conduce a la aparición de lesiones intestinales. Estas enfermedades siguen un curso crónico, con una progresión impredecible y sin tendencia a la remisión espontánea. Además, a pesar de los avances farmacológicos, aproximadamente un tercio de los pacientes no responden a las últimas terapias con medicamentos anti- TNF (que reducen la inflamación) y entre el 30 y el 40% pierden eficacia en el primer año de tratamiento.