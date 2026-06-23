El Hospital Macarena de Sevilla lidera la organización del congreso internacional sobre audiología de precisión

Archivo - Sevilla.- El Macarena incorpora el sistema de bucle magnético para mejorar la comunicación con las personas sordas - HOSPITAL VIRGEN MACARENA - Archivo

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, lidera la organización de la 'Virtual Conference on Computational Audiology' (VCCA 2026), uno de los principales congresos internacionales dedicados a la audiología computacional y de precisión donde se abordarán los últimos avances científicos en investigación auditiva.

De este modo, el centro hospitalario coordina la organización de esta prestigiosa reunión científica junto con profesionales de las universidades de Granada y Salamanca. La investigadora del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Virgen Macarena y experta en Ingeniería de Telecomunicación y en Ingeniería Biomédica María Amparo Callejón es una de las impulsoras de esta reunión científica junto con Joaquín Valderrama (Universidad de Granada) y Miriam Marrufo-Pérez (Universidad de Salamanca), explica en una nota de prensa.

El evento científico, que se celebrará los días 25 y 26 en formato virtual, reunirá a especialistas nacionales e internacionales de referencia para analizar de manera multidisciplinar los avances más recientes en transformación digital de la audiología y las ciencias de la audición. El encuentro contará con la participación de investigadores, profesionales clínicos, empresas tecnológicas, estudiantes y responsables de innovación.

Desde su creación en 2020, esta conferencia científica se ha consolidado como uno de los principales foros internacionales dedicados a la audiología computacional. El congreso surge en el seno de la Computational Audiology Network (CAN), una red científica internacional que promueve el desarrollo de nuevas herramientas para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los trastornos auditivos mediante inteligencia artificial, análisis avanzado de datos, modelos computacionales y tecnologías digitales.

CIENCIA ABIERTA

La edición de 2026 supone además un hito especial al estar liderada desde España. El congreso se celebrará los días 25 y 26 de junio en formato completamente virtual. Además, siguiendo los principios de la ciencia abierta (Open Science), todas las actividades son gratuitas y accesibles desde cualquier lugar del mundo, favoreciendo una participación global y un modelo de colaboración científica más sostenible.

El programa científico de VCCA 2026 refleja el carácter multidisciplinar que define actualmente la investigación auditiva. A lo largo de dos jornadas se abordarán temas como la audición binaural, la percepción del habla en ruido, la cognición auditiva, la conectividad cerebral, la pérdida auditiva oculta, la teleaudiología, los implantes cocleares, los audífonos inteligentes, la inteligencia artificial aplicada a la salud auditiva y los modelos computacionales del sistema auditivo.

Como antesala al congreso, se han celebrado tres talleres internacionales sobre comunicación científica, fundamentos del 'aprendizaje automático' en investigación audiológica e introducción a los modelos computacionales. El encuentro contará con un destacado panel internacional de conferenciantes invitados y ponentes magistrales procedentes de instituciones líderes de Europa, Norteamérica y Australia.

Entre ellos destacan investigadores de reconocido prestigio internacional cuyas contribuciones han tenido un impacto significativo en áreas como la neurociencia auditiva, los audífonos, los implantes cocleares, la plasticidad cerebral asociada a la pérdida auditiva y los modelos computacionales de la audición. Toda la información sobre el programa, los ponentes, los talleres, la galería de pósteres y el proceso de inscripción gratuita está disponible en la página oficial del congreso.

Con iniciativas como VCCA 2026, el Hospital Universitario Virgen Macarena refuerza su compromiso con la investigación internacional, la innovación tecnológica y el desarrollo de soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con pérdida auditiva.