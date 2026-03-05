El Hospital San Lázaro de Sevilla contará con una nueva unidad de tratamiento e investigación en Neurología

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (d) durante su visita al Hospital de San Lázaro de Sevilla - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este jueves que en abril comenzará la obra para crear una Unidad de Tratamiento e Investigación en Neurología y Rehabilitación.

Según ha indicado la Junta en una nota, en la actuación está previsto invertir 565.642 euros y podría estar funcionando esta nueva unidad durante el mes de octubre.

Durante la visita a las nuevas áreas de Anestesia, Unidad del Dolor y Urología del hospital, Antonio Sanz ha destacado que el centro hospitalario "actualmente desarrolla una amplia actividad asistencial y de investigación de vanguardia para la atención a pacientes neurológicos en el marco del Proyecto NeuroLab".

Se trata de un proyecto pilotado por el Servicio de Neurología del Hospital Virgen Macarena y que ha convertido a Andalucía en un referente en el estudio de enfermedades como la esclerosis múltiple o la ELA, así como del estudio para reducir las secuelas del ictus, entre otras cuestiones vinculadas a este campo de la medicina.

La nueva unidad que "echará a andar en octubre" supondrá la renovación de una superficie de cerca de 500 metros cuadrados. La Junta ha subrayado que con la renovación de este espacio se "fomentará la investigación y la calidad asistencial, así como el desarrollo eficaz de los ensayos clínicos, la actividad asistencial de vanguardia y la confortabilidad de los usuarios de los centros".

Sanz ha señalado que el hospital "tendrá una nueva sala de rehabilitación experimental, otra para simulación de la vida cotidiana y desarrollo de tecnologías de apoyo y otra para la investigación en biomecánica".

El Hospital San Lázaro, integrado en el área hospitalaria Virgen Macarena, cuenta ya con una nueva área de consultas de Anestesia y de Unidad del Dolor con 430 metros cuadrados, totalmente reformada y que viene a mejorar la atención a los más de 9.000 pacientes que pasan por estas consultas cada año.

Por otro lado, el consejero ha visitado las nuevas consultas de Urología, a las que se han incorporado nuevos equipos (ecógrafos y equipo de cistoscopia) que, ha explicado Sanz, "permiten implantar el acto único y mejorar también la capacidad diagnóstica". En total se ha realizado una inversión cercana a los 545.000.

Concretamente, en el Área de Anestesia y Unidad del Dolor se ha actuado en seis consultas, en las salas de espera, en la unidad de atención a la ciudadanía y en otras zonas comunes que se han dotado de un equipamiento más moderno y confortable.

La Junta ha indicado que esta reforma "permitirá el traslado" a este espacio de la actividad de farmacocinética, es decir, los estudios de absorción, distribución, transformación y eliminación de medicamentos en el organismo que actualmente se realizan en la Unidad de Farmacia del Hospital Virgen Macarena y donde se prevé que se realicen al año más de 1.500 determinaciones farmacocinéticas.

La reforma ha permitido mejorar la accesibilidad e intimidad de los usuarios, así como la funcionalidad del espacio. La renovación ha incluido la incorporación de suelos vinílicos, paredes y techos desmontables, sustitución de puertas y carpinterías, entre otros.

Las obras de reforma se han reorganizado para "continuar ofreciendo atención sanitaria durante la ejecución de las mismas y minimizando las posibles molestias para usuarios".

Por su parte, en el Área de Urología se ha intervenido en una superficie de 150 metros cuadrados y que supone una importante mejora en tecnología de diagnóstico para el acto único que va a suponer agilizar los tiempos, evitar desplazamientos al paciente y ser más eficientes. Con la nueva sala de cistoscopia "podrán obtenerse además imágenes de alta definición que mejorará también la capacidad diagnóstica".