El Hospital de Valme de Sevilla amplía un 15% su capacidad quirúrgica y suma ocho nuevos puestos de UCI

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz durante la inauguración de las nuevas instalaciones del Hospital Universitario de Valme de Sevilla. A 22 de diciembre de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha inaugurado este lunes el nuevo bloque quirúrgico y segunda UCI del Hospital Universitario de Valme, en Sevilla. Como ha explicado Antonio Sanz, tras una inversión de casi medio millón de euros (467.556 euros), "el centro suma ocho nuevas camas de UCI para los pacientes más críticos y dos nuevos quirófanos". Uno de ellos albergará las intervenciones de cirugía ortopédica y traumatológica y el otro quedará disponible para el resto de especialidades lo que, ha subrayado el consejero, "permitirá realizar 1.800 intervenciones al año, sumando turnos de mañana y tarde y, por tanto, aumentar en más de un 15,5% la actividad quirúrgica y reducir así los tiempos de espera".

Tras esta actuación, el Hospital de Valme pasa de once quirófanos a trece, lo que, ha explicado Antonio Sanz, "permitirá dar respuesta al incremento de la población atendida por el Área de Gestión Sanitaria Sevilla Sur, que ha aumentado en casi 10.000 personas en cinco años" (pasado de 448.295 en 2020 a los 458.150 en la actualidad). Otro dato importante, como ha subrayado la Junta en una nota, es el "notable incremento" que en este periodo se ha experimentado en población que ha requerido atención hospitalaria.

En concreto, ha aumentado más del 18%, pasando de 351.406 a 415.784 personas. Esto, "unido a una cartera de servicios más completa y con mayor complejidad quirúrgica, una población más envejecida y un aumento de la cronicidad, hacía muy necesario esta ampliación". Para abordar esta ampliación ha sido necesario llevar a cabo una reorganización de los puestos de reanimación y recuperación tras las operaciones. De esta forma, el centro ha reorganizado la Unidad de Reanimación Postquirúrgica para la generación de cinco nuevos puestos de boxes individuales, que pasa de contar con doce en la planta 2 a 17 en la planta 1.

Mientras, se mantienen los ocho puestos de recuperación en sillones para continuar dando respuesta a las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria de complejidad baja que se deban realizar en este centro. El consejero de Sanidad andaluz ha visitado también la segunda UCI del hospital, que ha sido remodelada para el uso permanente de los pacientes críticos. Esta UCI, que ya estuvo operativa durante la pandemia y posteriormente como hospital de día quirúrgico, suma ocho puestos más a las catorce camas disponibles en la UCI 1, de modo que el centro cuenta en total con 22 boxes para cuidados críticos.

Este aumento de ocho camas de UCI, ha destacado Antonio Sanz, "supone una mejora muy significativa y una garantía de mejora en la atención sanitaria a aquellos pacientes, los críticos, que más lo necesitan". Con esta obra, por tanto, el hospital dispone de mayor número de camas para atender a los pacientes críticos al tiempo que se liberan también camas de observación de Urgencias y de la Unidad de Reanimación, con lo que se reduce la necesidad de traslados a otros centros.

En esta actuación se ha abordado también una importante reforma de la Unidad de Recuperación Post Anestésica (la URPA) para modernizarla y dotarla del equipamiento necesario con lo que el hospital, ha concluido Antonio Sanz, "da un paso más en capacidad y calidad asistencial". El consejero ha incidido en que la Junta ha multiplicado por cuatro las inversiones en materia de infraestructuras respecto a la etapa anterior y ha recordado que en la provincia de Sevilla desde 2019 se han invertido más de 171 millones de euros que se han materializado en diferentes proyectos como el Centro de Alta Resolución de Especialidades Médicas de Los Alcores, el Consultorio Almadén de la Plata o la ampliación del Centro de Salud San Juan Aznalfarache.

Además, ha añadido que actualmente hay siete nuevos centros de atención infantil temprana, se ha ampliado la red hospitalaria con el Hospital de Día Médico de Osuna y el Hospital de Día de Cardiología del Virgen del Rocío, así como con la rehabilitación y puesta en marcha del Muñoz Cariñanos, "un hospital abandonado durante quince años, en la anterior etapa socialista, pese a las necesidades de la provincia".

Además, ha subrayado que para 2026 se destinarán casi 50 millones de euros a infraestructuras sanitarias en Sevilla que permitirán abordar actuaciones como la construcción del nuevo helipuerto en el Virgen del Rocío, la ampliación del centro de salud de Tomares, la reforma del centro de salud de El Saucejo y la construcción de un nuevo centro de salud en el barrio de El Cerro, así como la construcción del nuevo centro de Protonterapia en el Muñoz Cariñanos y la reforma del Hospital de Día Oncológico del Hospital Macarena.

Todo ello enmarcado en "el mayor Plan de Infraestructuras Sanitarias de la historia de Andalucía que nos va a permitir que, por ejemplo, sólo durante 2026, un total de 69 nuevas infraestructuras entren en funcionamiento o inicien sus trabajos", ha manifestado el consejero tras recordar que para dotar de personal a todas estas nuevas infraestructuras, la provincia de Sevilla contará con 650 nuevos sanitarios, que también impulsarán el refuerzo de la Atención Primaria y los programas de cribado. Para ello, el consejero ha remarcado que en 2025 se aprobó "la mayor ampliación de plantilla estructural en la sanidad pública que se había hecho en décadas". Un total de 4.371 nuevos profesionales, de ellos, el 40% para la Atención Primaria.