El Hospital de Valme de Sevilla amplía la exploración intestinal gracias a la entroscopia de doble balón

Imagen de una exploración instential realizada mediante enteroscopia - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Valme, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha innovado en el área Digestiva con la incorporación de la enteroscopia de doble balón, una técnica de alta complejidad que amplía de forma significativa las posibilidades de exploración y tratamiento del intestino delgado.

Según ha detallado la Consejería en una nota de prensa, la enteroscopia de doble balón es un procedimiento endoscópico avanzado que utiliza un sistema formado por un endoscopio de mayor longitud y menor calibre que los convencionales con un sobretubo que lleva dos balones, cuyo inflado y desinflado controlado permite la progresión a través del intestino delgado mediante un mecanismo de anclaje y acortamiento.

Por ello, esta técnica aporta "gran avance" al permitir acceder a tramos del intestino delgado que hasta ahora resultaban "inaccesibles", visualizar directamente la mucosa intestinal, obtener biopsias y realizar tratamientos sobre lesiones detectadas durante la exploración.

De esta manera, la incorporación de esta técnica amplía las posibilidades diagnósticas y terapéuticas en enfermedades del intestino delgado que, hasta ahora, presentaban importantes limitaciones en su abordaje, así como permite "realizar un estudio completo" de esta parte del tubo digestivo y actuar sobre las lesiones en el mismo acto endoscópico.

Asimismo, destacan entre sus ventajas la reducción de la necesidad de pruebas invasivas o cirugías exploratorias en determinados casos, al facilitar un acceso directo y preciso a zonas previamente no accesibles mediante endoscopia convencional.

DIRIGIDA A PACIENTES CON PATOLOGÍA PREVIA

Está especialmente indicada en pacientes con sospecha de patología intestinal en los que estudios previos --como la cápsula endoscópica o pruebas de imagen-- no han sido concluyentes, lo que convierte a esta técnica en una "herramienta de resolución" en casos clínicamente complejos.

Así, entre las patologías que pueden beneficiarse de este procedimiento se encuentran la hemorragia digestiva de origen oscuro, tumores del intestino delgado, enfermedad inflamatoria intestinal con afectación de esta localización, síndromes de poliposis, estenosis intestinales y cuadros de mala absorción sin diagnóstico previo.

Por otro lado, la implantación de este procedimiento se integra en la estrategia de modernización de la Unidad de Endoscopia del Hospital Universitario de Valme, que ha sido objeto de una renovación integral con una inversión superior a los cuatro millones de euros, con los que se han incluido un sistema endoscópico específico, sobretubo con balón, insuflación controlada y accesorios terapéuticos compatibles con intervenciones complejas.

Entre los equipos adquiridos, han destacado una unidad de procesamiento y fuente lumínica de endoscopio, videocolonoscopio flexible, videogastroduodenoscopio flexible, endoscopio de doble canal, enteroscopio flexible de fibra óptica, gastroscopio pediátrico, gastroscopio terapéutico, módulo IA para endoscopia, gastroscopio ultrasónico curvo, ecógrafo para uso general, fluoroscopio digital portátil para uso general y una mesa quirúrgica radiotransparente.

Dicha dotación tecnológica ha permitido "reforzar" áreas clave como la endoscopia digestiva y pediátrica, la ecoendoscopia, así como la incorporación de equipamiento quirúrgico avanzado como arco digital y mesa quirúrgica radiotransparente, consolidando un entorno vanguardista y de alta resolución diagnóstico-terapéutica.

En este sentido, el jefe de servicio de Enfermedades Digestivas del hospital sevillano, Joaquín Fisac, ha valorado como mejoras "la optimización de la capacidad diagnóstica contribuyendo a la detección precoz de lesiones, junto al aumento de la seguridad y de la eficacia de los procedimientos endoscópicos".

ELEVADA CAPACITACIÓN PROFESIONAL

La puesta en marcha de esta técnica ha requerido un proceso específico de formación y capacitación del equipo profesional, tanto en el manejo del dispositivo como en la resolución de posibles incidencias durante el procedimiento, garantizando la seguridad y la eficiencia en su aplicación.

El equipo implicado está encabezado por los gastroenterólogos Joaquín Fisac y Carmen Sendra, la supervisora de enfermería de este servicio clínico María del Castillo y el coordinador de la Unidad de Endoscopia Moisés Godino, con el endoscopista Ansel Ávila, las enfermeras Guadalupe Amador y Susana Marchena y el TCAE Mario Villegas.

Al hilo, la directora gerente del centro, Inmaculada Vázquez, ha destacado que "este avance refleja la apuesta del Hospital Universitario de Valme por la innovación" con la incorporación de tecnología "de vanguardia" al servicio de los pacientes junto a la implicación profesional "hacia la excelencia asistencial".