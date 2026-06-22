El Hospital de Valme de Sevilla celebra el Día Mundial de la ELA con una jornada de sensibilización y divulgación

Grupo del Hospital Universitario de Valme de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Valme de Sevilla se ha sumado a la conmemoración del Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) con una jornada de sensibilización ciudadana y de divulgación de los recursos asistenciales disponibles para las personas afectadas por esta enfermedad y sus familias.

Según ha referido la Junta de Andalucía en una nota de prensa, el centro ha instalado una mesa informativa en la entrada principal del hospital en colaboración con la Asociación ELA Sevilla y la empresa colaborativa Vivisol.

La iniciativa tiene como objetivo "poner en valor el modelo de atención integral desarrollado por el hospital, fruto de dos décadas de experiencia y orientado a ofrecer una respuesta coordinada, ágil y humanizada a las necesidades cambiantes de los pacientes durante todo el proceso asistencial".

Según ha destacado la Junta, la ELA es una enfermedad compleja que requiere la intervención coordinada de numerosos profesionales sanitarios y sociales. Este modelo permite concentrar en una misma consulta la valoración de las distintas especialidades implicadas, favoreciendo una atención más eficiente, reduciendo desplazamientos y facilitando la toma conjunta de decisiones clínicas. Asimismo, incorpora seguimiento continuado, consultoría telefónica y coordinación personalizada de las necesidades asistenciales de cada paciente.

La evolución de este circuito asistencial ha estado marcada por una estrategia de mejora continua basada en la escucha activa de pacientes y familiares. Las encuestas de satisfacción realizadas periódicamente han permitido identificar necesidades y promover avances orientados a mejorar la calidad de vida y la experiencia asistencial de las personas afectadas.

Entre las principales mejoras incorporadas a lo largo de todo este período de avances en el abordaje de estas enfermedades, destacan: la implantación de terapias respiratorias avanzadas como la ventilación no invasiva, el refuerzo de la asistencia domiciliaria a través de los Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos, la inclusión de la atención sociosanitaria mediante la figura de Trabajo Social y el refuerzo de la accesibilidad como los cuidados de fisioterapia domiciliarios.

Asimismo, el hospital ha impulsado medidas dirigidas a preservar la intimidad, la dignidad y el bienestar emocional de las personas afectadas, entre ellas la creación de un espacio único de atención que facilita un entorno más cercano y humanizado para pacientes y familiares.