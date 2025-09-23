El Hospital de Valme de Sevilla despide a sus últimos residentes de la 'Generación Covid'

Grupo de MIR a los que se ha homenajeado junto a equipo directivo asistencial, tutores y responsables docentes. - HOSPITAL DE VALME

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Valme de Sevilla ha celebrado el acto de despedida de los últimos 13 residentes de la 'Generación Covid', la promoción "que se vio obligada a retrasar su incorporación como residentes por la llegada de la pandemia".

Según ha informado el centro sanitario en una nota de prensa, los residentes forman parte de ocho especialidades médicas: angiología y cirugía vascular, cardiología, cirugía general y del aparato digestivo, cirugía ortopédica y traumatología, medicina interna, medicina intensiva, oncología médica y urología.

La directora médica, Eva Torres, que se ha encargado de presidir el acto, junto a la subdirectora médica May Fernández, y el jefe de estudios, José Carlos Pérez, los ha felicitado con el "valor añadido de convivir desde el primer día de este período formativo con la crudeza e incertidumbre vital de la pandemia".

Asimismo, ha agradecido igualmente "la implicación de tutores, colaboradores docentes y a la propia Comisión de Docencia".

Por su parte, la subdirectora médica ha calificado esta promoción de "brillante" con profesionales que "han crecido personal y profesionalmente en situaciones muy adversas por la pandemia".

Además, el jefe de estudios también ha hecho hincapié en dichas dificultades de aquel momento, destacando que "nuestros residentes demostraron un compromiso ejemplar y una extraordinaria capacidad de adaptación, culminando ahora una etapa brillante de formación y crecimiento".