Hospital de Valme de Sevilla incorpora la simulación clínica a la formación en prevención y control de infecciones

Formación en prevención y control de infecciones usando la simulación clínica - HUV

SEVILLA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Valme, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha celebrado una acción formativa sobre prevención y control de infecciones en la cual que se ha incorporado de forma innovadora una nueva herramienta docente.

Se trata de la simulación clínica integrada para optimizar la actualización de conocimientos entre los profesionales en una temática dirigida a reforzar la seguridad del paciente y la calidad de la atención sanitaria. La actividad ha estado dirigida a profesionales de enfermería, facultativos especialistas de área, especialistas en pediatría, médicos de atención primaria y técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería, explica en un comunicado.

El objetivo de la misma es reforzar competencias relacionadas con la prevención de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Entre los principales contenidos abordados figuran las medidas de precaución ampliada, la correcta aplicación de las medidas especiales por contacto, vía aérea y gotas, así como la identificación de prácticas adecuadas e inadecuadas en la prevención de infecciones.

La simulación clínica como novedad metodológica docente Como elemento diferenciador de ediciones anteriores en el marco de la formación continuada de los profesionales, la actual formación ha incorporado escenarios de simulación clínica que permiten a los participantes entrenar habilidades en entornos muy similares a los que encuentran en su práctica diaria.

Las sesiones presenciales han incluido la observación directa en unidades asistenciales y la recreación de situaciones clínicas enfocadas en pacientes que requieren medidas específicas de aislamiento. Esta metodología facilita un aprendizaje práctico y seguro, favoreciendo la toma de decisiones y el análisis de situaciones reales sin riesgo para los pacientes como valor añadido de esta metodología docente.

La simulación clínica se ha complementado con actividades de resolución de casos, debates, foros de discusión y sesiones teóricas, configurando un modelo formativo participativo orientado a la aplicación inmediata de los conocimientos adquiridos.

LA HIGIENE MANOS, CLAVE PARA EVITAR INFECCIONES

Otro de los ejes fundamentales del contenido del programa ha sido la higiene de manos, considerada una de las medidas más eficaces para prevenir la transmisión de infecciones en centros sanitarios. Los participantes han profundizado en las bases científicas de la prevención de infecciones y en el modelo de los 'Cinco Momentos para la Higiene de las Manos, promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, la formación ha permitido preparar a profesionales referentes en cada unidad para impulsar acciones de mejora y realizar observaciones directas sobre el cumplimiento de estas prácticas. El programa también ha abordado aspectos relacionados con las técnicas correctas de higiene de manos, el cuidado de la piel y el uso adecuado de guantes; elementos esenciales para reducir el riesgo de transmisión de microorganismos en el ámbito asistencial.

Esta iniciativa forma parte de la apuesta del hospital sevillano por la formación continuada de sus profesionales innovando con la implantación de estrategias que contribuyan a reforzar competencias y contribuir a la minimización de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.

Según apunta la jefa de servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Valme, Encarnación Román "la actualización permanente de conocimientos y el entrenamiento práctico mediante metodologías innovadoras, como la simulación clínica, permiten reforzar la cultura de seguridad y ofrecer una atención cada vez más segura, eficaz y de calidad para la ciudadanía".