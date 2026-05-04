Hospital de Valme de Sevilla, nuevo miembro de un grupo especializado en cirugía oncológica peritoneal en España

Equipo de la sección de Cirugía Esófagogico-Gástrica y Oncológica Peritoneal del Hospital Virgen de Valme. - SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Valme de Sevilla ha sido acreditado como miembro del Grupo Español de Cirugía Oncológica (Gecop), red científica y asistencial del ámbito de la cirugía oncológica peritoneal en España que está integrada en la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica.

Según ha detallado la Consejería de Sanidad en una nota, los miembros del Gecop son centros hospitalarios especializados que trabajan de forma coordinada en el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal, una patología compleja asociada a distintos tipos de cáncer.

Su objetivo es impulsar la investigación clínica y básica, promover la formación continuada y garantizar una atención de alta calidad basada en la evidencia científica. Se trata, por tanto, de una red "altamente selectiva" de centros que cumplen criterios exigentes de calidad, volumen y resultados asistenciales.

Además, el grupo mantiene una estrecha colaboración con redes internacionales de referencia, como el Peritoneal Surface Oncology Group International (Psogi), favoreciendo el intercambio de conocimiento y el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas.

De esta manera, la sección de Cirugía Esófagogico-Gástrica y Oncológica Peritoneal del hospital sevillano, que coordina Virgilio Ruiz, ha valorado esta incorporación como un "reconocimiento a la trayectoria, experiencia y resultados de dicha unidad especializada".

Del mismo modo, ha destacado el valor del trabajo coordinado de un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de cirugía, ginecología, oncología médica, anestesiología, radiología, anatomía patológica y enfermería implicadas en el abordaje integral del paciente.

Para obtener esta acreditación, en calidad de miembro de pleno derecho, este centro hospitalario ha certificado el establecimiento del programa con éxito y ha aportado toda la documentación exigida. El centro ha tenido que demostrar un "volumen significativo" de casos tratados, resultados clínicos contrastados y el cumplimiento de estrictos estándares de calidad asistencial.

Asimismo, la pertenencia al Gecop implica la participación en registros nacionales y estudios multicéntricos, contribuyendo a la generación de conocimiento y a la mejora continua de los tratamientos disponibles.

En contexto, la carcinomatosis peritoneal es un estadio avanzado de cáncer que afecta el revestimiento del abdomen y que requiere técnicas altamente especializadas como la cirugía citorreductora y la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (Hipec), procedimientos complejos que deben realizarse en unidades con elevada experiencia.

Se trata de una forma de metástasis en la que células cancerosas se diseminan por el peritoneo, la membrana que recubre la cavidad abdominal y los órganos internos abdominales.

Este tipo de diseminación suele originarse en tumores del tracto gastrointestinal, como el cáncer colorrectal, o del aparato genital como el cáncer de ovario; pero también puede provenir de otros órganos extra-abdominales, como cáncer de mama, pulmón o melanoma, entre otros. Y, asimismo puede desarrollarse como un tumor primario.