El Hospital de Valme de Sevilla participa en el 'Proyecto Pippa' para la prevención del cáncer de piel

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Valme de Sevilla refuerza su compromiso con la prevención del cáncer de piel a través de su implicación en una nueva iniciativa impulsada desde el Ayuntamiento de Dos Hermanas en colaboración con la Universidad Loyola, con apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Se trata del Programa Integral de Prevención del Cáncer de Piel en Acción (Pippa).

Según ha informado la Junta en una nota de prensa, con prolongación durante dos años, esta acción está dirigida a los trabajadores municipales que desarrollan sus funciones al aire libre, un colectivo especialmente vulnerable a la radiación ultravioleta por su exposición prolongada al sol. Al respecto, el hospital sevillano acumula experiencia en este ámbito de salud comunitaria a través de su colaboración desde el año 2019 con el ayuntamiento nazareno en iniciativas para la prevención y mejorar la salud laboral de colectivos sensibles.

Este nuevo programa se centra en una estrategia integral que aúna el conocimiento clínico, la investigación científica y la promoción de hábitos saludables frente al sol. En él, la Unidad de Oncología Cutánea del hospital sevillano tiene un importante papel: realizar exploraciones dermatoscópicas, toma de biopsias y orientaciones clínicas de seguimiento, reforzando el diagnóstico precoz.

Concretamente, la participación del Hospital Universitario de Valme se canaliza a través de un equipo encabezado por la jefa del Servicio de Dermatología, Amalia Pérez, y la coordinadora de su Unidad de Oncología Cutánea, María Coronel, junto a médicos residentes de la especialidad. Dicha colaboración se basa en la realización de consultas clínicas especializadas que permiten evaluar la piel de los participantes, detectar posibles lesiones sospechosas y orientar un diagnóstico precoz. Este 'screening' clínico se complementa con asesoramiento personalizado sobre fotoprotección, prevención y promoción de la salud cutánea.

RIESGOS DE LA EXPOSICIÓN CRÓNICA A LA RADIACIÓN SOLAR

El melanoma cutáneo es el menos frecuente entre los tumores de piel, representando el 10% de los mismos. Sin embargo, es uno de los cánceres de piel más agresivos, responsable de más del 90% de las muertes por este proceso oncológico; de ahí la importancia de su diagnóstico precoz, tanto para el pronóstico como para la tasa de supervivencia.

Los dermatólogos reseñan el riesgo aumentado de padecer melanoma en diferentes perfiles poblacionales: personas de piel clara que han sufrido quemaduras solares, sobre todo en la infancia; la exposición solar prolongada ya sea por ocio o trabajo, o la exposición intensa en cortos períodos de tiempo, como en vacaciones; el uso de cabinas de bronceado; el tener un número elevado de lunares (50 o más) y antecedentes familiares de cáncer de piel, entre otros.

La exposición solar por motivo laboral conforma, por tanto, uno de los escenarios de riesgo para el desarrollo del melanoma. Al respecto, este proyecto se dirige al personal del Ayuntamiento de Dos Hermanas, especialmente a aquellos trabajadores con alta exposición solar durante su jornada laboral: jardinería, limpieza viaria, mantenimiento, vigilancia, entre otros. Facilita una atención preventiva y educativa clave para estos profesionales, combinando revisión clínica temprana y estrategias de concienciación.

Por su parte, el servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Valme de Sevilla ya dispone de una primera valoración de su participación. Durante tres jornadas ha realizado consultas médicas donde ha llevado a cabo revisiones dermatológicas basadas en un primer cribado visual, seguidas de exploraciones clínicas y pruebas diagnósticas complementarias. Una metodología que ha permitido, no sólo detectar lesiones premalignas o sospechosas de melanoma, sino también educar al paciente sobre medidas de fotoprotección, claves para prevenir el desarrollo de cáncer cutáneo.

En estas consultas han atendido a casi 400 trabajadores municipales cuya valoración ha sido la de detectados dos carcinomas basocelulares, 12 nevus atípicos y una sospecha de melanoma. Amalia Pérez explica que "uno de los principales valores de este proyecto es ofrecer a los trabajadores una revisión médica especializada directamente en su entorno laboral, facilitando el acceso a una prevención efectiva y adaptada a su nivel de riesgo".

EL 42% DE MELANOMAS DEL ÁREA SUR DE SEVILLA EN 2025 SE VINCULAN A LA EXPOSICIÓN LABORAL

La Unidad de Dermatología Oncológica de este hospital sevillano la integran las dermatólogas María Coronel y Ana Lorente. Destacan cómo el sol tiene múltiples efectos beneficiosos; pero también presenta efectos perjudiciales ya que es el responsable del cáncer de piel.

En el Área Sanitaria Sur de Sevilla, el Hospital Universitario de Valme diagnostica anualmente más de 500 casos de cáncer cutáneo en sus diferentes manifestaciones y alrededor de 100 se corresponden con melanomas. Al respecto, María Coronel recuerda "el impacto creciente de esta enfermedad, que incluye desde los carcinomas basocelulares y espinocelulares hasta el melanoma, el tipo más agresivo." En este sentido, destaca que "reforzar la concienciación sobre la prevención es clave y pasa por fomentar el chequeo cutáneo regular como herramienta fundamental para la detección precoz".

La sensibilidad y actuación proactiva del servicio de Dermatología del hospital sevillano para minimizar el impacto del cáncer de piel están avaladas por la evidencia científica resultante de diferentes líneas de investigación. En el año 2021 este servicio clínico materializó un estudio sobre el melanoma en este área sanitaria cuyo balance demostraba un cambio en el perfil del paciente. Se contemplaba una serie de indicadores que dibujaban a un paciente con un perfil diferente: de 56 años de edad, de exposición solar con origen laboral, con antecedentes de quemaduras y presentando un tumor de mayor profundidad o grosor.

Si en aquel entonces el porcentaje de pacientes diagnosticados de melanoma vinculados con la exposición crónica al sol por motivo laboral era del 43%, el balance del primer semestre del año 2025 consolida esta incidencia con porcentaje similar. Datos que continúan dando relevancia al colectivo profesional de exterior frente a un motivo recreacional de la población como ocurría en décadas pasadas.

Asimismo, a esta línea de estudio y colaboración sobre el melanoma asociado a exposición solar laboral, se suma una segunda línea de investigación centrada en otro colectivo vulnerable como las personas de avanzada edad. Realizado recientemente, ratifica características diferenciales de comportamiento e incidencia del melanoma en esta población en este área sanitaria, evidenciando un aumento de casos en mayores de 65 años y su evolución más agresiva.