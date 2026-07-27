El Hospital Virgen Macarena de Sevilla alcanza 7.000 pacientes en un estudio sobre infecciones urinarias

El equipo del Hospital Virgen Macarena (Sevilla) que dirige el estudio POS-cUTI. - HUVM

SEVILLA 27 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario Virgen Macarena (HUVM) de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha logrado incluir al paciente número 7.000 en el estudio POS-cUTI (Perpetual Observational Study in Complicated Urinary Tract Infections), una "investigación observacional internacional" que pretende abordar el tratamiento de infecciones urinarias complicadas (ITUc) con la coordinación del Servicio de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del centro clínico andaluz.

Según ha detallado la Consejería de Sanidad a través de un comunicado, el estudio contará con la participación de 30 hospitales europeos con el objetivo de crear una "infraestructura de investigación permanente" que permita poner en marcha "de forma rápida y eficiente" ensayos clínicos relacionados con el tratamiento de las infecciones urinarias complicadas.

En contexto, este tipo de afecciones constituyen "unas de las causas principales de hospitalización" y de utilización de antibióticos, por lo que el hospital ha explicado que "disponer de una plataforma consolidada resulta fundamental" para acelerar la generación de evidencia científica y mejorar la atención de los pacientes.

Por su parte, el proyecto 'Ecraid-Base' persigue "fortalecer la capacidad europea para desarrollar investigación clínica en enfermedades infecciosas", mediante la creación de plataformas estables que permitan responder con rapidez a nuevos retos sanitarios, de manera que el estudio 'POS-cUTI' funcionará como una "herramienta estratégica" para facilitar futuros ensayos clínicos y avanzar hacia tratamientos más "eficaces y personalizados" para los pacientes.

En este sentido, el HUVM ha celebrado la inclusión del paciente número 7.000 como resultado del "esfuerzo conjunto" de todos los equipos implicados en el proyecto, así como su "papel de liderazgo" en la investigación clínica sobre enfermedades infecciosas.