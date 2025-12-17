El Hospital Virgen Macarena de Sevilla celebra una nueva edición del certamen de cuentos navideños 'Francisco Vela'

Certamen de cuentos navideños 'Francisco Vela' - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena celebra este miércoles la 29ª edición del certamen de cuentos navideños 'Francisco Vela' en el Aula Maga del Centro. La entrega de premios estará amenizado por el Coro Infantil del Colegio San Alberto Magno.

Según ha indicado la Junta en una nota, han participado 49 personas en un certamen que lleva el nombre del médico que promovió está iniciativa en 1995.

El único requisito para participar es "el gusto por la escritura", sin límite de edad, pudiendo ser trabajador o no del propio hospital. El certamen está distribuido en tres categorías: infantil hasta los 9 años; juvenil de 9 a 14 años; y adulta a partir de los 15 años.

Las dos personas premiadas en las distintas categorías recibirán como premio cestas que contendrán productos navideños, cajas de bombones y una agenda, así como un diploma acreditativo. Durante este encuentro, los cuentos galardonados se leerán por sus autores.

El Certamen de cuentos infantiles navideños nació en el Hospital Universitario Virgen Macarena en 1995 con la finalidad de fomentar el hábito de escribir y leer, así como la comunicación oral entre los niños ingresados y el personal integrado en el Servicio de Pediatría, haciéndolo coincidir con la Navidad y fomentar así el espíritu navideño.

Los participantes de las primeras ediciones fueron profesionales del citado Servicio conjuntamente con pacientes pediátricos hospitalizados. Más tarde se amplió el número de participantes y se sumaron profesionales de otras unidades del centro hospitalario, familiares de pacientes y usuarios en general, hasta convertirse en el concurso abierto a la ciudadanía que es hoy.