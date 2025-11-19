El Hospital Virgen Macarena de Sevilla conmemora el día de la EPOC con la tercera Jornada de Continuidad Asistencial

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena celebra este miércoles, Día Mundial de la EPOC, la tercera Jornada de Continuidad Asistencial que pone el acento en la coordinación entre Atención Primaria y Neumología hospitalaria en la asistencia a estos pacientes respiratorios. El Hospital dispone de un Servicio de Neumología que cuenta con una Unidad especializada en EPOC que atiende cada año a más de 3.000 pacientes.

Según ha explicado la consejería de Salud y Consumo en una nota, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una patología que produce una obstrucción del flujo de aire de los pulmones y tiene, generalmente, un origen común que es, ser fumador de tabaco de forma continuada y prolongada en el tiempo. Su principal síntoma es la dificultad para respirar o disnea, acompañada de tos crónica e infecciones respiratorias frecuentes.

Durante la referida Jornada, que se desarrollará en el Aula Magna del centro sanitario, se tratarán "cuestiones fundamentales" de esta continuidad asistencial con gran impacto en la calidad de vida de quienes la padecen. Algunas de ellas relacionadas con el manejo de la oxigenoterapia en el domicilio o el impacto emocional de la enfermedad en pacientes.

También habrá talleres dirigidos a pacientes donde se ofrecerán claves prácticas tanto para sobrellevar la enfermedad como acerca de cómo y cuándo usar los inhaladores para aumentar la eficacia del dispositivo.

Con un manejo adecuado, "la EPOC puede controlarse y reducir el riesgo de agudizaciones", han advertido profesionales del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Virgen Macarena. El empleo de broncodilatadores, junto con medidas complementarias como vacunaciones, ejercicio físico y evitar las agudizaciones, contribuyen a ese control.

Además de la Unidad Especializada en EPOC, el centro hospitalario cuenta, según ha indicado la Junta, con una Unidad de Rehabilitación Respiratoria que lleva a cabo un programa asistencial concreto para este tipo de pacientes y que completan alrededor de cien pacientes cada año. El objeto de este programa es mejorar la calidad de vida y tolerancia al ejercicio físico en pacientes con EPOC.

"El perfil habitual de paciente son personas en torno a 50-55 años, con antecedentes de tabaquismo, fumador o exfumador, que presenta síntomas crónicos como tos y expectoración, añadidos a la falta de aire que determina una limitación de sus actividades de la vida diaria", han informado las facultativas responsables de esta Unidad.