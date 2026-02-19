El Hospital Virgen Macarena de Sevilla coordina un estudio internacional sobre resistencia a los antibióticos

El jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen Macarena, Jesús Rodríguez-Baño - HOSPITAL VIRGEN MACARENA

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un profesional del Hospital Universitario Virgen Macarena perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, en concreto el jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas, Jesús Rodríguez-Baño, coordina un "ambicioso estudio" internacional que establecerá la hoja de ruta para el futuro de la investigación clínica frente a la resistencia a los antibióticos.

El trabajo, liderado por el Centro de Investigación Biomédica en Red (Ciber) que pertenece al Instituto de Salud Carlos III, ha logrado consensuar, tras recabar información y discusión de 60 especialistas en los campos de las enfermedades infecciosas y resistencia antimicrobiana, unas líneas fundamentales que permitirán desarrollar nuevos ensayos clínicos.

Según ha indicado el centro hospitalario en una nota, el estudio, cuyos resultado ha sido publicado en la revista científica Journal of Infection and Public Health, identifica como "especialmente prioritarias" las infecciones más graves causadas por bacterias resistentes a múltiples antibióticos, algunas frecuentes en hospitales, como Enterobacterales, Pseudomonas aeruginosa o Acinetobacter baumannii.

En esta línea, el trabajo científico señala cuadros clínicos graves en los que "aún hay poca evidencia sobre el tratamiento más eficaz", como las infecciones por bacterias multiresistentes en la sangre (bacteriemias), la neumonía adquirida en el hospital, la endocarditis o la fiebre neutropénica.

La definición de nuevas prioridades "constituirá una herramienta práctica de considerable impacto clínico y servirá para orientar el diseño de futuros ensayos clínicos, especialmente aquellos basados en medicina personalizada, como los ensayos adaptativos".

El objetivo del estudio coordinado por el profesional del Hospital Universitario Virgen Macarena es facilitar estudios más eficientes, comparables y alineados con las necesidades reales de la práctica clínica. Enlace al estudio: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187603412...