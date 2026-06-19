El Hospital Virgen Macarena de Sevilla forma a sus profesionales en ergonomía e higiene postural para prevenir lesiones

Formación para los profesionales del Hospital Virgen Macarena de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena ha organizado una formación específica para sus profesionales sobre ergonomía colaborativa e higiene postural dentro de las actividades de formación continuada impulsadas por el centro hospitalario.

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, la ergonomía colaborativa persigue mejorar las condiciones de trabajo mediante la participación activa de los trabajadores, responsables y otros profesionales como los equipos especialistas en Prevención de Riesgos Laborales o Salud Laboral.

Entre otros aspectos, la actividad se ha centrado en el conocimiento de la espalda desde un punto de vista anatómico y funcional, conocimientos básicos de ergonomía laboral de cada puesto de trabajo, prevención de riesgos ergonómicos, dolencias y accidentes en el puesto de trabajo. Además, se han realizado una serie de ejercicios para prevenir y aliviar el dolor.

En la parte online de esta actividad formativa, los profesionales pueden acceder además a un folleto informativo elaborado para cada categoría profesional con una serie de ejercicios breves que pueden realizar durante el trabajo como 'pausa activa'. Con estas pausas, se combate el sedentarismo, se reduce el nivel de estrés, se mejora la salud y se aumenta la concentración.

La movilización de pacientes, la manipulación manual de cargas y los consejos para prevenir la fatiga ocular por el uso continuado de pantallas de visualización de datos han centrado otros contenidos de la formación. Igualmente, se han realizado ejercicios prácticos con el objetivo de que los profesionales se mantengan "activos y saludables".

En esta parte práctica, los asistentes han realizado ejercicios de concienciación postural, cervicales, de hombro, miembro superior e inferior con el fin de aportar técnicas adecuadas para prevenir lesiones. Además, se les ofrece un plan de ejercicios para incorporarlos en su día a día.

Se realizarán varias ediciones de estas sesiones formativas a lo largo del año con el objetivo de llegar al mayor número posible de profesionales del centro. Con esta propuesta se pretende generar un entorno laboral más seguro.

CAMPAÑA 'CUÍDATE, TU SALUD IMPORTA'

Esta iniciativa se suma a la campaña impulsada por el centro hospitalario 'Cuídate, tu salud importa', una novedosa acción de prevención de riesgos laborales con la que se pretende incentivar buenas prácticas entre sus profesionales y evitar lesiones musculoesqueléticas en el desarrollo de determinadas maniobras o gestos a través de la difusión de vídeos breves con consejos.

Esta pionera iniciativa, desarrollada de forma colaborativa entre el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la Unidad de Comunicación del centro hospitalario, ha mostrado en sus dos primeras producciones audiovisuales cómo movilizar a un paciente de la cama al sillón y cómo asear a un paciente encamado con movilidad reducida.

"Entre los problemas más frecuentes que afectan a los profesionales del ámbito hospitalario se encuentran las lesiones musculoesqueléticas, especialmente en la zona dorsolumbar, hombros y extremidades superiores, provocadas por posturas forzadas, movimientos bruscos o la aplicación incorrecta de técnicas durante la realización de tareas físicas", aducen profesionales del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Virgen Macarena.

Con esta campaña, se pretende poner el acento en la utilidad de recursos audiovisuales que muestran paso a paso, de forma breve, dinámica y accesible, la aplicación de una técnica correcta en el desarrollo de determinadas funciones. Con ello se busca reforzar los principios de ergonomía en el momento de la práctica.

Esta campaña de Prevención de Riesgos Laborales no se dirige únicamente al personal asistencial del hospital sevillano, sino que se extenderá a otras categorías profesionales, adaptando el contenido a los riesgos específicos de cada área de trabajo.