El Hospital Virgen Macarena de Sevilla incorpora un mamógrafo digital que permite obtener imágenes de mayor resolución

El nuevo mamógrafo digital con contraste en el Área de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla ha incorporado un nuevo mamógrafo digital con contraste en su Área de Radiodiagnóstico que permite obtener imágenes de alta resolución, "facilitando la detección temprana de lesiones mamarias".

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, el nuevo equipamiento funciona con menores dosis de radiación y dispone de sistemas de reducción de compresión de la mama, palas flexibles y un detector más fino y de bordes redondeados.

En concreto, estos elementos mejoran la comodidad y reduce las molestias que, en ocasiones, genera la presión ejercida por los equipos tradicionales. La Administración autonómica ha asegurado que, de esta forma, el nuevo mamógrafo "mejora la experiencia de las pacientes y su confortabilidad en la realización de la prueba".

Así, el nuevo equipo cuenta con un "innovador detector digital" de tecnología Hexagonal Close Pattern (HCP) que utiliza una disposición hexagonal de los píxeles en lugar del patrón cuadrado tradicional. Este sistema permite observar lesiones difíciles de detectar debido a la superposición de estructuras de la glándula mamaria, lo que aporta una "mayor eficacia en los casos de mamas densas". De esta manera, "se mejora la detección precoz de tumores y, con ello, las probabilidades de éxito en el abordaje del cáncer de mama".

Para los responsables del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen Macarena, "este tipo de dispositivos nos aportan una calidad de imagen mucho mejor". Igualmente, destacan que "el diseño ofrece mayor comodidad y ejerce menos presión, lo que puede reducir el impacto negativo que tiene esta prueba para muchas pacientes, evitando el efecto disuasorio". Se estima que este nuevo equipo pueda beneficiar a unas 6.000 pacientes cada año que recibirán "una mejor atención y diagnósticos más precisos".

Por otra parte, este nuevo sistema de mamografía aporta una mayor información y estudios más precisos gracias a la integración de 'softwares' específicos con inteligencia artificial (IA) de posicionamiento de la mama.

Estos 'softwares' ayudan a recoger una posición más precisa de la silueta de la mama en relación con proyecciones anteriores. Esta nueva prestación "permite evitar repeticiones de las pruebas, reduce el tiempo de duración de la misma y posibilita obtener una imagen de mayor resolución".

Asimismo, el equipamiento incorpora también tomosíntesis de alta resolución, con doble ángulo que permite obtener imágenes de alta calidad con la menor dosis de radiación y aporta una visualización milimétrica de toda la mama con visión precisa de microcalcificaciones y lesiones pequeñas para un diagnóstico más fiable.

De este modo, con todas estas mejoras "se facilita y acelera la toma de decisiones por parte de los profesionales sanitarios" gracias a la combinación de las distintas tecnologías, puesto que en una única plataforma se integran todas las técnicas mamográficas.