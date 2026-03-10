El Hospital Virgen Macarena de Sevilla y Loyola colaboran para mejorar tiempos de respuesta en Urgencias

Prueba por el Día Mundial de la Diabetes - HOSPITAL VIRGEN MACARENA

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, y la Universidad de Loyola han desarrollado conjuntamente un estudio que demuestra cómo el uso estratégico de pruebas diagnósticas rápidas "puede mejorar de forma significativa la atención a los pacientes en los servicios de urgencias hospitalarias y facilita la toma de decisiones clínicas".

Según ha indicado la Junta en una nota, el trabajo ha sido publicado en la prestigiosa revista científica 'Journal of Medical Economics', analiza el impacto de los equipos 'Point of Care Testing' (POCT) que permiten realizar pruebas de laboratorio de análisis clínicos con diagnóstico inmediato en el lugar de asistencia.

Estos equipos, instalados fuera del laboratorio, posibilitan obtener resultados sobre la marcha sin necesidad de esperar el tiempo que conlleva el circuito convencional. Sus prestaciones incluyen: Hematología, Bioquímica, Encimas Cardíacas, Gasometría y Urianálisis.

El estudio, en el que han participado profesionales de la Unidad de Bioquímica Clínica y del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Virgen Macarena, se ha centrado en pacientes no críticos (prioridades 3 a 5) que suponen la mayoría de casos atendidos en el área de Urgencias y requieren la realización de pruebas diagnósticas para decidir el tratamiento o el alta.

El equipo investigador ha desarollado un modelo informático que simula el funcionamiento real de un servicio de urgencias hospitalarias en España. A partir de datos reales, evidencias científicas y la experiencia de profesionales sanitarios, el modelo permite comparar distintos escenarios de uso de pruebas rápidas frente al sistema tradicional.

El proyecto de investigación ha determinado que la realización inmediata e 'in situ' de determinadas pruebas agiliza todo el proceso asistencial y reduce los tiempos de respuesta. De esta forma, la investigación determina que el uso generalizado de este tipo de pruebas reduce de manera significativa los tiempos hasta la primera valoración médica, el momento en que se toma una decisión clínica y la estancia total del paciente en el área de Urgencias.

La investigación ha afirmado que el ahorro de tiempo alcanzado en la estancia total de pacientes de prioridad 3 (que son los que acuden mayoritariamente a Urgencias) alcanza hasta 89,60 minutos, lo que representa entre el 40-50% del tiempo total que estos pacientes están en los servicios de Urgencias.

El modelo desarrollado fue validado comparando sus resultados con datos reales del Hospital Universitario Virgen Macarena, sin que se detectaran diferencias relevantes, lo que refuerza su fiabilidad y su posible aplicación práctica en otros centros sanitarios.

Actualmente, el Hospital Virgen Macarena cuenta con una veintena de equipos POCT en distintas áreas del hospital que permiten realizar anualmente 2,3 millones de determinaciones analíticas.

Este trabajo es un ejemplo de colaboración entre el ámbito universitario y el sanitario con un objetivo común: mejorar la calidad de la atención sanitaria pública. La participación de la Universidad Loyola ha permitido aplicar técnicas avanzadas de análisis de datos a un problema cotidiano de los hospitales, mientras que la experiencia del Hospital Virgen Macarena ha garantizado que el estudio responda a necesidades reales del sistema de salud.

El estudio abre la puerta a nuevas formas de planificación y organización de los servicios de urgencias, apoyadas en datos y evidencia científica. Los resultados de esta investigación indican que la realización de estas pruebas rápidas contribuye a reducir la presión asistencial y mejorar la experiencia de los usuarios.

Asimismo, la reducción de los tiempos de permanencia de los pacientes en las áreas de urgencias posibilita una gestión más eficiente de los recursos hospitalarios.