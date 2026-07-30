El Hospital Virgen Macarena de Sevilla organiza jornadas científicas para concienciar sobre lactancia materna

Lactancia materna en hospital. - JUNTA

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena (HUVM) de Sevilla, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, celebrará el próximo mes de octubre las 'III Jornadas de Lactancia Materna. Para un comienzo de vida sostenible: fortalecer lo que funciona'.

Según ha informado la Consejería de Sanidad en una nota de prensa, este encuentro científico organizado por los servicios de Ginecología y Obstetricia, Neonatología y Pediatría y en colaboración con la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN) y la Asociación Andaluza de Matronas, contará con la participación de ponentes reconocidos a nivel nacional y la celebración de talleres prácticos que permitan resolver dudas a las mujeres lactantes.

En este sentido, el centro hospitalario ha organizado por tercer año consecutivo este encuentro con el objetivo de promocionar la lactancia materna y concienciar sobre su importancia durante los seis primeros meses de vida, como "la forma más completa de alimentar al bebé", según la recomendación de los expertos.

De este modo, entre los contenidos que se abordarán en las jornadas se incluyen mesas de debate sobre el impacto ecológico y en salud pública de la lactancia materna, las redes de apoyo y educación maternal durante la gestación y prácticas de éxito en el paritorio y plantas de hospitalización.

Asimismo, las jornadas contarán con un bloque de contenidos prácticos que incluye la celebración de talleres, con aportaciones de familias atendidas en Neonatología y la importancia de la comunicación y el acompañamiento a las familias, así como la labor de la farmacia comunitaria. Además, se analizarán las medidas impulsadas por el Virgen Macarena dentro del laboratorio de ideas para promover la lactancia materna en el centro hospitalario.

COLABORACIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES

Por otro lado, el Ayuntamiento de Sevilla ha colaborado en este encuentro con la participación de la delegada de Educación, Juventud, Edificios Municipales y Promoción de la Salud y Distrito Sur, Blanca Gastalver, que realizará una ponencia marco sobre la denominación de Sevilla como 'Ciudad amiga de la lactancia'.

Las jornadas, que se celebrarán el próximo 1 de octubre, contarán con el aval y la participación de la IHAN, una asociación sin ánimo de lucro promovida por la OMS y Unicef que impulsa en los centros sanitarios la promoción de prácticas que protejan, promuevan y apoyen el parto humanizado y la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento.

Durante el encuentro se celebrará también un 'escape room clínico' que planteará situaciones de riesgo de abandono de la lactancia a las que pueden enfrentarse los profesionales sanitarios y con el objetivo de que se propongan alternativas para solventar dichas situaciones.

En contexto, actualmente el Hospital Universitario Virgen Macarena cuenta con cinco profesionales que son consultoras internacionales de Lactancia Materna o Ibclc (International Board Certified Lactation Consultant) que catalogan una acreditación que pondera la especialización en el manejo clínico de la lactancia materna.

La inscripción a las jornadas es gratuita, con plazas limitadas, y se formaliza enviando un correo electrónico e indicando nombre, apellidos, correo electrónico, categoría profesional en caso de ser sanitario y taller elegido.